Redmi 12: a questo prezzo è un BEST-BUY

Xiaomi è ormai affermata come una delle aziende migliori nel mondo della tecnologia. Il suo Redmi 12 è uno smartphone di altissima qualità, ora a un prezzo davvero conveniente. Parliamo di solo 199,90€ per la versione 8+256GB. Si tratta di un ribasso importante se pensiamo che il prezzo originale si attesta sui 218,02€.

Redmi 12: tutte le caratteristiche

L’ampio schermo FHD+ da 90Hz di Redmi 12 permette di fruire dei tuoi contenuti multimediali preferiti con una nitidezza e una definizione che ti lasceranno senza fiato. Che tu stia guardando un film in alta definizione, giocando a un gioco con grafiche intense o navigando sul web con immagini complesse, ti regalerà un’esperienza visiva senza pari. La frequenza di aggiornamento a 90Hz garantisce una fluidità di scorrimento e animazioni impeccabile, per un’interazione con il tuo smartphone che sarà sempre reattiva e piacevole.

Dimenticati le ricariche frequenti con la potente batteria da 5000mAh. Con Redmi 12 potrai goderti il tuo smartphone senza interruzioni, dalla mattina alla sera, senza dover cercare una presa di corrente. La batteria ad alta capacità ti permette di utilizzare tutte le funzionalità del tuo dispositivo senza preoccupazioni, che tu stia chattando con i tuoi amici, guardando video in streaming o giocando ai tuoi giochi preferiti.

La tripla fotocamera posteriore da 50MP trasforma ogni tuo scatto in un capolavoro. Dotato di un sensore principale ad alta risoluzione e di due lenti ausiliarie per la grandangolo e le macro, ti permette di catturare ogni momento con una nitidezza e una precisione incredibili. Che si tratti di paesaggi mozzafiato, ritratti dettagliati o scatti ravvicinati di fiori e insetti, avrai la massima flessibilità creativa per immortalare la bellezza del mondo che ti circonda. L’intelligenza artificiale integrata nella fotocamera ti aiuta a ottenere risultati ottimali in qualsiasi condizione di luce, per foto e video sempre perfetti.

Fai tuo Redmi 12 e scopri la qualità Xiaomi a soli 199,90€!

