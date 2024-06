Redmi 12 da 256GB in SCONTO su Amazon al 41% ora tuo a soli 119€

Oggi ho deciso di segnalarti una promozione che ti permette di avere uno smartphone molto performante senza spendere tanti soldi. Stiamo parlando del bellissimo Xiaomi Redmi 12 che ora puoi mettere nel tuo carrello di Amazon a soli 119 euro, anziché 202,16 euro.

Si tratta di un ottimo prezzo. Grazie allo sconto del 41% oggi potrai avere un risparmio di oltre 83 euro sul totale. Uno smartphone sicuramente pensato per gli utenti che non vogliono spendere tanto ma che regala ottime prestazioni. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Redmi 12 a prezzo ridicolo ma finirà presto

Il costo del bellissimo Xiaomi Redmi 12 in questo momento è davvero molto basso e quindi dovrai essere veloce per riuscire ad accaparrarlo. Come ti dicevo è dotato di ottime prestazioni, grazie al potente processore MediaTek Helio G88 supportato da 8 GB di RAM. Possiede un bellissimo display LCD da 6,79 pollici con frequenza di aggiornamento velocissima a 90 Hz.

Ha una batteria da 5000 mAh con una ricarica da 18 W che ti permette di riaverlo al 100% in poco meno di 2 ore. Possiede, in questa versione, 256 GB di memoria interna che potrai aumentare fino a 1 TB con una scheda microSD. Gode di una tripla fotocamera da 50 MP con ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP.

Tutto quello che dovrai fare adesso è dirigerti immediatamente su Amazon e completare l’acquisto nel più breve tempo possibile, prima che l’offerta scada. Quindi aggiungi subito a tuo carrello Xiaomi Redmi 12 a soli 119 euro, anziché 202,16 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora iscritto al servizio? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.