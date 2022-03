Redmi 10 Prime+: un mediogamma che sfida i Samsung Galaxy A

Redmi 10 Prime Plus spunta ora su un portale indiano per la certificazione online, il BIS. Stando a quanto si apprende, questo terminale dovrebbe essere un Note 11E 5G sotto mentite spoglie. Ma in quali mercati arriverà?

Sappiamo che Xiaomi ha svelato proprio di recente il Redmi 11 in alcuni mercati. Ora dovremmo assistere al debutto di un altro midrange facente parte della line-up in questione. Dovrebbe chiamarsi Redmi 10 Prime+ 5G, come si apprende dal portale indiano della BIS.

Redmi 10 Prime+: cosa sappiamo ad oggi?

Le prime informazioni ci arrivano dal sito di MySmartPrice. Il debutto di questo fantomatico midrange dovrebbe essere dietro l'angolo, anche perché è stato avvistato da poco sul portale indiano BIS. Ha il numero di modello 22041219I ma non sono emerse ulteriori informazioni su questo gadget. Solo il tipster Kacper Skrzypek ha rilasciato diversi dettagli in merito.

#RedmiNote11E will have a few rebrands (Redmi 10 5G, Redmi 10 Prime+ 5G, POCO M4 5G). — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) March 15, 2022

In un post su Twitter, l'insider ha specificato che il Note 11E, lanciato sul mercato asiatico pochi giorni fa, dovrebbe arrivare con nuovi moniker a seconda della regione di riferimento. Potrebbe arrivare sia a marchio POCO che Redmi. Qualcuno ha suggerito il nome di POCO M4 5G ma non ci è possibile confermare questa ipotesi.

Tuttavia, se ci basiamo sulle specifiche tecniche del Note 11E, possiamo avere un quadro completo delle sue funzionalità:

Ipotizziamo che Redmi 10 Prime Plus 5G sfoggerà uno schermo con tecnologia LCD e risoluzione FullHD+. La sua dimensione dovrebbe essere di 6,58 pollici e dovrebbe presentare un refresh rate di 90 Hz e luminosità massima di 600 nits.

Sotto la scocca dovremmo trovare un SoC MediaTek Dimensity 700, coadiuvato da 6 GB di RAM LPDDR4X e ben 128 GB di storage con memorie UFS 2.2. Non mancherà una capiente batteria da 5.000 mAh con supporto per la fast charge da 18 W.

Sul fronte fotografico invece, il telefono potrebbe godere di due sole lenti con sensore principale da 50 Megapixel al seguito. Tenete presente che questo non è un report confermato, quindi vi invitiamo a prenderlo con un pizzico di sale per il momento.