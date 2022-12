Red Magic 8 Pro mostra i muscoli su Geekbench: potenza allo stato puro

Il nuovo Red Magic 8 Pro con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 è appena stato avvistato su Geekbench5, il noto portale di benchmarking.

Come tutti sappiamo, il sub brand di Nubia (ZTE) che produce smartphone da gioco, si sta preparando per svelare il primo gaming phone al mondo con la nuova piattaforma operativa di Qualcomm. Il device è apparso all’interno dei database 3C e TENAA rivelando con sé quasi tutte le specifiche principali. Ora però grazie al leak di oggi scopriamo quale sarà la sua scheda tecnica completa.

Red Magic 8 Pro: le caratteristiche complete

Dal sito scopriamo che il dispositivo porta con sé il numero di modello NX729J. Come si evince da Geekbench dunque, il prodotto avrà una configurazione composta da 1+3+4 core e la GPU sarà una Adreno 740. In poche parole, abbiamo la conferma che il processore sarà lo Snapdragon 8 Gen 2 annunciato durante lo Snapdragon Summit di novembre.

Ci sarà una versione da 12 GB, come si evince, ma essendo destinato ai videogiocatori, ci aspettiamo anche una versione con 16 GB di memoria virtuale. I test parlano chiaro: 1499 per il punteggio single-core e ben 5193 per il multi-core. Non di meno, disporrà di Android 13 nativo.

Lo schermo sarà un pannello OLED da 6,8 pollici con risoluzione di 2840×1116 pixel e non avrà un foro; probabilmente ci aspettiamo una selfiecam UDC, a completo vantaggio dell’usabilità durante il gaming.

La memoria interna dovrebbe essere di 256 o 512 GB o addirittura, da 1 TB, tutte di tipo UFS 4.0. La RAM invece, sarà LPDDR5x. La main camera sarà da 50 Mega, coadiuvata da un’ultrawide da 8 Mpx e da una macro da 2. Ci saranno due versioni, una con batteria da 5000 mAh e una con batteria da 6000 mAh con ricarica rapida fino a 165W. Avrà una skin proprietaria. Dovrebbe pesare 228 grammi e le sue dimensioni dovrebbero essere di 163,98 x 76,35 x 8,9 mm.

Se volete acquistare il top di Nubia, il Red Magic 7S Pro, sappiate che si trova su Amazon a 1199,00€: è potentissimo, quasi una vera console da viaggio. Per chi ama giocare da mobile, è eccezionale.

