Red Magic 8 Pro: il debutto è imminente

Molto spesso i produttori Android svelano i loro dispositivi prima del lancio. È una prassi comune a moltissime aziende e anche Nubia non è esente da questa pratica. Infatti, vediamo che il nuovo smartphone Red Magic 8 Pro è già stato spoilerato prima del debutto. O meglio, cerchiamo di essere più precisi: sono emerse in rete alcune delle sue caratteristiche chiave. La compagnia lo presenterà fra pochissime ore (in Cina). Da noi invece lo vedremo fra qualche settimana.

Red Magic 8 Pro: le caratteristiche

Partiamo con ordine; secondo quanto rivela il TENAA, ci saranno due versioni del gaming phone Red Magic 8 Pro; una avrà una batteria da 5000 mAh e una da 6000 mAh. Dal sito cinese 3C scopriamo invece che disporrà della ricarica rapida da 165W (probabilmente il modello con la cella energetica inferiore); quello più performante invece, avrà la fast charge via cavo da 120W. In poche parole, quest’ultimo sarà un dispositivo in grado di consentire un gaming incredibile per ore ed ore. Il piccolo compromesso? Rinunciare a qualche minuto in meno sulla ricarica (che è comunque eccellente).

Uno dei modelli potrebbe avere il suffisso “Explorer” e l’altro invece, “Ultimate”. Cosa li differenzierà? Staremo a vedere.

Ovviamente la line-up Red Magic 8 Pro sarà la prima gamma di gaming phone con Snapdragon 8 Gen 2 ad arrivare sul mercato. Presenteranno 16 GB di RAM, memorie interne fino a 1 TB e tre ottiche con sensori da 50, 8 e 2 Megapixel. Troveremo poi, uno schermo OLED da 6,8 pollici con risoluzione di 2480×1116 pixel. La selfiecam sarà da 16 mpx anche se dal TENAA apprendiamo che potrebbe avere una risoluzione di 8 Mpx. Ancora poche ore di attesa e lo scopriremo.

