Red Magic 8 Pro come Nothing Phone (1): design TRASPARENTE per il gaming phone

In queste ore sono emerse in rete le prime immagini ufficiali del futuro flasgship da gioco Red Magic 8 Pro di Nubia (ZTE). Grazie all’apparizione del device sul portale cinese del TENAA scopriamo quale sarà il design del prodotto. Sì, il richiamo ai “vecchi” Xiaomi premium e al Nothing Phone (1) è evidente: la back cover infatti, sarà trasparente.

Red Magic 8 Pro: tutto quello che sappiamo prima del lancio

Il sito ha condiviso diverse immagini del telefono in questione, svelando così l’intera estetica del dispositivo. Il linguaggio estetico tuttavia, sembra ricordare vagamente quello dell’ammiraglia Galaxy S22 Ultra 5G di Samsung e, come detto in calce, anche quello dello smartphone di Carl Pei. Vediamo perfino il modulo fotografico con i tre sensori posti al centro del pannello, con tanto di flash LED posto in alto. Ma cosa sarà mai quel LED rosso posizionato accanto al modulo?

Lo schermo presenta cornici molto sottili sulla parte superiore e non si vede alcuna tacca e/o foro per la selfiecam. Ci sarà un’ottica sotto il display? Inoltre tutti i pulsanti sembrano essere allocati sul frame sinistro. Solo il tasto di accensione è posizionato a destra e questo dovrebbe servire anche come fingerprint per il blocco e lo sblocco del dispositivo.

Sotto la scocca ci aspettiamo di trovare il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm con 16 GB di RAM e memorie fino a 1 TB. Verosimilmente ci aspettiamo la RAM LPDDR5 e lo storage UFS 4.0.

Probabilmente il telefono arriverà in due configurazioni: una con batteria da 5000 mAh e una con batteria da 6000 mAh. Secondo il sito cinese 3C, troveremo il supporto alla fast charge da 165W. Peserà 228 grammi e misurerà 163,98 x 76,35 x 8,9 mm. Sul fronte fotografico troveremo una selfiecam da 16 Mpx nascosta sotto il pannello e tre ottiche posteriori da 50 + 8 + 2 Mpx. Quando arriverà il Red Magic 8 Pro? Si dice entro la fine dell’anno o – al massimo – nelle prime settimane di gennaio.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo un’interessante offerta relativa al Red Magic 7 su Amazon: il telefono si porta a casa con soli 769,00€ a cui bisogna togliere altri 39€ al checkout.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.