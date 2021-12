Red Magic 7: una velocità di ricarica DA RECORD

La certificazione 3C del nuovo smartphone da gaming Red Magic 7 di Nubia rivela che disporrà del supporto per la ricarica da 165 W.

Red Magic 7: le caratteristiche complete

Poco dopo che Qualcomm ha annunciato il suo chipset Snapdragon 8 Gen 1 di nuova generazione per gli smartphone di punta, marchi come Xiaomi, Motorola e Realme hanno confermato che saranno tra i primi a lanciare dispositivi alimentati da questo nuovo processore.

ZTE ha anche annunciato che la società lancerà device basati su Snapdragon 8 Gen 1 facenti parte della casa madre, di Nubia e Red Magic. Tra questi brand, è stato rivelato che l'azienda sta lavorando alla serie di nuovi gaming phone Red Magic 7.

Ora, prima del lancio, lo smartphone da gioco ha superato il processo di certificazione 3C. È stato rivelato che il telefono ha il numero di modello NX679J e che viene fornito con supporto per la tecnologia di ricarica rapida fino a 165 W.

Di recente, lo stesso dispositivo è stato individuato sull'ente Bluetooth SIG, confermando che il nome del dispositivo è Red Magic 7 e ha rivelato che lo smartphone verrà fornito con supporto per il Bluetooth 5.2 per la connettività, insieme al supporto per il modem di quinta generazione.

Se si deve credere ai rapporti, il terminale in questione dovrebbe presentare un pannello OLED da 165 Hz leader del settore e 16 GB di RAM. Per quanto riguarda le fotocamere, c'è la possibilità che possa presentare la stessa configurazione a tripla lente con camera principale da 64 megapixel vista sul modello attuale.

La società con sede in Cina dovrebbe svelare due modelli nella prossima gamma, soprannominati Red Magic 7 e Red Magic 7 Pro. Ci aspettiamo di conoscere maggiori dettagli su questi dispositivi nei prossimi giorni.