Nubia parla del nuovo sistema di raffreddamento di Red Magic 6S Pro: l'atteso game phone sarà dotato di tecnologie di qualità spaziale.

Il Red Magic 6S Pro sarà spaziale

Poche ore fa, Nubia ha condiviso un altro teaser riguardante il suo prossimo smartphone da gioco Red Magic 6S Pro. Il poster mostra di nuovo il sistema di dissipazione del calore del dispositivo, ma questa volta l'azienda ha svelato il materiale del sistema di raffreddamento, che sarà di grado aerospaziale.

La società ha infatti affermato che l'esclusiva tecnologia di dissipazione del calore di grado aerospaziale, che verrà utilizzata nel dispositivo in arrivo, è il materiale n-ecosano C21H44, materiale composto che ha un punto di fusione di circa 39-41 gradi Celsius. Inoltre, il materiale è anche solubile in acqua e sembra avere applicazioni pratiche anche per i sistemi di dissipazione del calore degli smartphone.

Sebbene Nubia abbia solo accennato al nuovo al sistema di raffreddamento del Red Magic 6S Pro, abbiamo già la conferma che il dispositivo ospiterà un SoC Qualcomm Snapdragon 898, insieme al supporto per il display ad alta frequenza di aggiornamento di 165Hz e ad un modulo a tripla fotocamera posizionato sul retro.

Al momento, non sono disponibili molte altre informazioni su questo atteso device da gioco; ricordiamo, tuttavia, che sarà presentato ufficialmente il 6 settembre 2021.

