Red Friday MediaWorld: il Mi TV P1 da 43 pollici a un prezzo IMBATTIBILE

Il Mi TV P1 è il nuovo Smart TV di Xiaomi pensato per una vita intelligenza e una visione senza limiti. I suoi principali punti di forza sono lo schermo 4K senza bordi, il sistema operativo Android TV per un intrattenimento illimitato, il supporto a Google Assistant e la possibilità di trasformarsi in un Hub per gestire i dispositivi della smart home. Insomma, un televisore superiore alla media.

E se già solo per le caratteristiche riesce a inserirsi nella lista dei top Smart TV, tieniti forte perché non conosci ancora il prezzo: grazie al Red Friday MediaWorld il Mi TV P1 nella versione da 43 pollici è in offerta a 259 euro, per effetto del 35% di sconto sul prezzo di listino (pari a 399,99 euro). Non dimenticare di scegliere l’opzione Ritiro in negozio, così da non spendere nulla per le spese di spedizione.

Lo Smart TV Mi TV P1 di Xiaomi è stato progettato con un design senza cornice per offrire alle persone un’esperienza di visione unica nel suo genere. Vivi le immagini spettacolari del tuo nuovo televisore in maniera più coinvolgente e piacevole, come mai prima d’ora. Lasciati meravigliare dalla risoluzione 4K UltraHD, con immagini che acquistano più dettagli e maggiore profondità.

L’altro principale punto di forza del Mi Pi è il sistema operativo Android TV. Hai a portata di voce (o di telecomando, come preferisci) tutto l’intrattenimento che ami. Oltre 7.000 app e più di 400.000 film e programmi in unico posto, con un’esperienza d’uso al top.

