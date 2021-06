Red Dead Redemption II è in promozione su Amazon a soli 22,82€. Il ribasso del 50% riduce il prezzo di listino esattamente della sua metà creando un'opportunità d'acquisto unica.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Un titolo che vale la pena giocare: Red Dead Redemption II

Red Dead Redemption II è il videogioco prodotto da Rockstar Games che ha stupito i player di tutto il mondo. Amato da molti, contiene al suo interno una storia tutta da godersi.

Appartenente alla tipologia Action Adventure, questo titolo possiede diverse modalità di gioco. Anzitutto è giocabile sia in single player che in multiplayer. È disponibile, poi, anche la versione Red Dead Online scaricabile a parte e senza dover possedere per forza il titolo.

La storia è ambientata nel 1899 in America. Ci troviamo davanti a un Open World a tema western in cui dover seguire la trama e le vicende di Arthur Morgan. In particolare sappiamo che:

America, 1899. L'era del selvaggio West è agli sgoccioli. Dopo un colpo andato storto nella città di Blackwater, Arthur Morgan e la banda di Van der Linde sono costretti alla fuga. Con gli agenti federali e i migliori cacciatori di taglie alle costole, la banda deve rapinare, combattere e rubare per farsi strada e cercare di sopravvivere nel cuore di un'America dura e selvaggia. da RockstarGames.com

Come è ovvio che sia, la storia principale si snocciola per tutta la mappa del gioco. Ciononostante esplorando è possibile sbloccare missioni secondarie per ampliare ulteriormente le proprie ore di gioco.

Red Dead Redemption II è disponibile all'acquisto su Amazon a soli 22,82€ per Xbox One. Acquistalo oggi e ricevilo a casa in appena 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso alternativo, le spedizioni sono gratuite per i clienti che effettuano il primo acquisto. In questo ultimo caso sono effettuate in tempi standard.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames