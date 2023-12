Recuperare i dati in Windows è più facile grazie a Stellar Data Recovery

Recuperare i dati dal disco di memoria del proprio computer Windows è possibile. I file cancellati o corrotti possono essere recuperati facilmente, a condizione di utilizzare lo strumento giusto. Con gli strumenti messi a disposizione dal sistema operativo, infatti, non è possibile recuperare tutti i dati.

In questi casi, quindi, è necessario affidarsi a un software specifico, più completo ed efficace. La soluzione giusta è Stellar Data Recovery. Il tool è pensato in modo specifico per Windows (sono supportate tutte le versioni a partire da Windows 7).

Stellar Data Recovery è disponibile con una versione gratuita, da scaricare direttamente dal sito ufficiale tramite il link qui di sotto, oltre che in una versione a pagamento, ora in sconto da 59,99 dollari, che consente di ottenere un accesso completo a tutti gli strumenti di recupero dati.

Per provare subito Stellar Data Recovery è possibile fare affidamento

Stellar Data Recovery: recuperare i dati su Windows è possibile

Con Stellar Data Recovery è possibile accedere a uno strumento di recupero dati in grado di lavorare su più livelli. Dati persi, cancellati per errore o corrotti non saranno più un problema grazie a questo tool che, anche grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva, consente agli utenti di recuperare facilmente i propri dati.

Questo software è in grado di scansionare i dischi rigidi collegati al proprio sistema Windows e di individuare e recuperare tutti i file persi. Da notare che è possibile utilizzare Stellar Data Recovery su qualsiasi sistema Windows, a partire da Windows 7 (c’è anche una versione per macOS).

Il tool è disponibile in versione gratuita ma, per accedere a tutte le funzionalità in modo completo, bisogna puntare sulla variante a pagamento, che prevede un acquisto singolo, con prezzo scontato da 59,99 dollari. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.