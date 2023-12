Recupera FIFA 23 a prezzo STRACCIATO su Amazon

Con EA Sports FC 24 in circolazione fa strano parlare “ancora” di FIFA 23, ma resta il fatto che se vuoi recuperarlo perché hai bisogno di un gioco di calcio a basso prezzo e comunque di altissima qualità, che sia per un regalo o per organizzare serate in compagnia, ora puoi averlo a soli 19,99 euro, grazie allo sconto eccezionale attivato da Amazon.

FIFA 23: un gioco di calcio eccezionale

FIFA 23 è ancora oggi in grado di stupire con la tecnologia HyperMotion2, che offre una quantità impressionante di dati per animazioni realistiche. Con oltre 6.000 nuove animazioni ricavate da milioni di fotogrammi, il titolo offre una rappresentazione stupefacente dei movimenti dei giocatori sul campo.

Inoltre, puoi goderti nuovamente l’emozione delle competizioni internazionali con la FIFA World Cup Qatar 2022 maschile e la FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023.

Con la modalità cross-play, puoi sfidare i tuoi amici su diverse piattaforme, aggiungendo un elemento sociale alle tue partite online. Che tu sia su PlayStation, Xbox o PC, la competizione su FIFA 23 non ha confini.

La modalità FIFA 23 Ultimate Team presenta i Momenti FUT e un sistema di intesa rivisto per offrirti un nuovo modo di giocare e costruire la tua rosa dei sogni. Scopri nuove ICONE ed Eroi FUT che si uniscono alla modalità, rendendo la tua esperienza ancora più avvincente.

Non perdere l’opportunità di portare a casa FIFA 23 a soli 19,99 euro su Amazon. Entra in campo, vivi l’emozione del calcio e crea la tua squadra imbattibile a poco prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.