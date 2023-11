Recensione Roborock Q8 Max+: affidabile e preciso!

Roborock Q8 Max+ è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia media prodotto da Roborock, azienda cinese specializzata in elettrodomestici per la casa. Il Roborock Q8 Max+ è un prodotto in grado di gestire comodamente diverse routine tramite una buona app, consigliato a tutti quelli che cercano un robot affidabile per la propria casa.

Il dispositivo è dotato di una potente aspirazione da 5.500 Pa, un sistema di pulizia a doppia spazzola e una stazione di ricarica e autosvuotamento.

Qualità costruttiva

Roborock Q8 Max+ è realizzato con materiali di buona qualità, come plastica ABS e acciaio inossidabile. Il robot è robusto e ben assemblato, e offre una sensazione di solidità. Le spazzole sono realizzate due, in silicone e controrotanti, il che le rende più durevoli e meno soggette all’aggrovigliamento dei capelli.

La sensazione out of the box è quella di un prodotto curato anche nei dettagli, con le spazzole comode ma solide nei loro innesti, e ingegnerizzate per permettere una facile manutenzione. Troviamo anche quattro sensori anticaduta e il sensore per il rilevamento dei tappeti, anche se in questo caso consigliamo di non far avventurare il robot su tappeti sottili.

Nella parte alta troviamo il laser LiDar PreciSense che permette al robot di muoversi agilmente tra le stanze e gli ostacoli. Il serbatoio dell’acqua è all’interno del serbatoio della polvere e permette di controllare i flussi con 30 diverse modalità.

Le spazzole sono facili da rimuovere e pulire, anche nel momento in cui il Roborock incontra ostacoli che possono incastrarsi tra i rulli. Anche l’implementazione del panno lavapavimenti e la fornitura di acqua sono operazioni che è possibile concludere in semplicità prima di avviare i cicli di pulizia.

La base di ricarica e svuotamento

La base di ricarica e svuotamento è decisamente compatta e realizzata per essere posizionata in spazi molto piccoli e stretti. Come per i competitor, anche la base del Roborock Q8 Max+ ha bisogno di aria ai lati e in altezza per permettere al robot un facile riconoscimento della base stessa.

La parte superiore si può sollevare con l’utilizzo della maniglia e nasconde il sacchetto per lo svuotamento della polvere, facile da rimuovere e pulire. Il sacchetto deve essere sostituito ogni sette settimane e all’interno della confezione è presente un secondo sacchetto di ricambio.

Per l’installazione viene fornita anche una brugola con cui avvitare le sei viti necessarie all’assemblaggio della base, operazione semplice e immediata.

Modalità di utilizzo

Roborock Q8 Max+ è facile da utilizzare. Il robot può essere controllato tramite l’app Roborock, disponibile per iOS e Android. L’app consente di avviare e programmare le pulizie, creare mappe personalizzate e impostare diverse modalità di pulizia.

L’app è ben realizzata (anche se c’è ancora qualche errore di traduzione), la mappatura degli spazi è completamente automatica e affidabile e permette anche la visualizzazione in 3D dell’abitazione.

L’app Roborock offre una serie di funzionalità avanzate che rendono il robot ancora più facile da utilizzare. Ad esempio, la funzione “Mappatura intelligente” consente al robot di creare una mappa della casa, che può essere utilizzata per pianificare le pulizie. La funzione “Modalità di pulizia personalizzate” consente di impostare diverse modalità di pulizia per soddisfare le proprie esigenze. La funzione “Controllo vocale” consente di controllare il robot tramite gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

Molto comoda la possibilità di selezionare le stanze da pulire e personalizzare anche il livello di pulizia dei singoli ambienti, per permettere così al robot di passare fino a tre volte negli stessi spazi. Si possono creare facilmente routine di pulizia per avviare il robot quando, ad esempio, non siamo a casa, oppure programmare la pulizia di un singolo spazio.

Le spazzole Duo Clean permettono una pulizia molto efficace degli ambienti, anche dei più vasti, soprattutto se decidete di far passare il robot più volte per una pulizia più accurata. Gli spigoli rimangono ancora un problema ma le setole rotanti poste nella parte più esterna della base del robot permettono una pulizia leggermente più accurata anche degli spazi più angusti.

La funzione lavapavimenti non è particolarmente ottimizzata ma il Roborock Q8 Max+ nasce principalmente come robot aspirapolvere, e assolve decisamente alla sua funzione.

Conclusioni

Roborock Q8 Max+ è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia media che offre prestazioni elevate e una serie di funzionalità avanzate. Il dispositivo è ideale per chi desidera un robot affidabile e facile da usare, programmabile e con una buona qualità costruttiva.

