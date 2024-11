Recensione realme GT 7 Pro: Snapdragon 8 Elite, fluidità e design elegante

Il nuovo realme GT 7 Pro ha tutte le carte in regola per essere uno degli smartphone più interessanti tra i top di gamma di questa fine del 2024: ha caratteristiche tecniche al top (Snapdragon 8 Elite), un design elegante, un ottimo comparto fotografico e un rapporto qualità-prezzo eccellente.

Lo abbiamo provato per diversi giorni, utilizzandolo come nostro smartphone principale, e siamo pronti a fornire una recensione completa, evidenziandone pregi e difetti riscontrati nell’uso quotidiano.

Design e Display

Realme GT 7 Pro vanta un design raffinato che si distingue immediatamente. Con un display AMOLED Quad-Curved da 6,78 pollici co-sviluppato con Samsung, questo smartphone offre colori straordinariamente vividi grazie alla copertura del 120% del DCI-P3 e una luminosità massima di oltre 6500 nit. Anche in pieno sole, il display del GT 7 Pro rimane perfettamente leggibile, rendendolo ideale per l’uso all’aperto. La tecnologia Eco² OLED Plus, combinata con il supporto LTPO a 8 livelli, garantisce una gestione ottimale dell’efficienza energetica senza sacrificare la qualità dell’immagine.

La scelta di adottare un pannello a bassa frequenza PWM per il dimming riduce l’affaticamento visivo durante lunghe sessioni d’uso, mentre il formato quad-curved del display conferisce al dispositivo un aspetto “senza bordi", migliorando non solo l’estetica ma anche l’ergonomia. realme ha dimostrato un grande impegno nel creare uno smartphone che sia non solo potente ma anche gradevole e facile da utilizzare quotidianamente. Esteticamente, a nostro avviso, realme ha datto davvero un bel lavoro: lo smartphone è bello, soprattutto il blocco delle fotocamere è molto elegante come strutturato. Come costruzione è lo smartphone è molto solido e questa solidità si percepisce appena preso in mano.

Prestazioni da record: Snapdragon 8 Elite

Sotto la scocca del realme GT 7 Pro troviamo il potentissimo Snapdragon 8 Elite, il primo chip di Qualcomm prodotto con processo a 3nm. Con una configurazione CPU 2+6 basata sull’architettura Oryon e frequenze che raggiungono i 4,32 GHz per i core ad alte prestazioni, questo SoC porta le prestazioni a un livello mai visto prima.

realme si spinge oltre, dichiarando che il nuovo Snapdragon 8 Elite offre miglioramenti significativi rispetto all’Apple A18 Pro, superandolo per la prima volta su piattaforma Android. Questa superiorità non si limita alle prestazioni, ma si estende anche all’efficienza energetica, con una riduzione del consumo del 44% per la CPU e del 40% per la GPU rispetto alla precedente generazione, garantendo un utilizzo più prolungato senza compromettere le prestazioni. Dal punto di vista della reattività e delle prestazioni non possiamo che confermare che lo smartphone è veramente una scheggia.

Batteria da 6500mAh e ricarica Ultra-Rapida

Uno dei punti di forza del GT 7 Pro è sicuramente la batteria. Con una capacità da 6500mAh, si tratta della più grande nella sua categoria, garantendo oltre 500 ore di standby. Insieme alla tecnologia di ricarica da 120W, è possibile caricare il telefono al 50% in soli 13 minuti e raggiungere il 100% in 37 minuti. Questa combinazione di lunga durata e ricarica ultraveloce rende il realme GT 7 Pro il compagno perfetto per chi è sempre in movimento.

Il sistema di gestione dell’alimentazione è supportato dalla nuova batteria al silicio-anodo, che non solo è più sottile e leggera, ma garantisce anche una lunga durata, mantenendo almeno l’80% della capacità originale dopo 4 anni di utilizzo. Anche a temperature estreme, fino a -30°C, il GT 7 Pro continua a fornire ottime prestazioni, rendendolo ideale per qualsiasi situazione.

Fotocamera AI Ultra-Clear Snap: una rivoluzione anche sott’acqua

Il comparto fotografico del realme GT 7 Pro è stato sviluppato per offrire foto di qualità professionale in ogni situazione. Il sistema di tre fotocamere posteriori include una principale da 50MP Sony IMX906 con stabilizzazione ottica (OIS), un teleobiettivo da 50MP e una ultra-grandangolare da 8MP. Ogni sensore è stato accuratamente ottimizzato per offrire la migliore esperienza in diversi scenari di scatto.

Una delle novità più interessanti è la modalità fotografia subacquea. Il realme GT 7 Pro è infatti dotato di certificazione IP69, il che significa che può essere utilizzato fino a 2 metri di profondità per un massimo di 30 minuti senza alcun problema. Una volta immerso, il dispositivo attiva automaticamente la modalità subacquea, consentendo di scattare foto straordinarie anche in condizioni estreme.

Immagini

La modalità AI Snap è stata progettata per catturare momenti ad alta velocità, come animali in movimento o eventi sportivi, con una chiarezza straordinaria. Grazie alle nuove funzionalità AI, come AI Motion Deblur e AI Zoom Ultra Clarity, ogni scatto sarà nitido e dettagliato, anche nelle condizioni più impegnative.

Gaming al Massimo: super frame e super resolution

Gli appassionati di gaming non rimarranno delusi dal realme GT 7 Pro. Questo smartphone è dotato di funzionalità AI avanzate pensate per migliorare l’esperienza di gioco. La AI Gaming Super Frame permette di raggiungere fino a 120fps, garantendo un gameplay fluido e reattivo. Giochi come PUBG e Genshin Impact beneficiano di questa tecnologia, mantenendo un framerate stabile anche durante lunghe sessioni di gioco.

Inoltre, la funzione AI Gaming Super Resolution eleva la risoluzione fino a 1.5K, rendendo le grafiche più nitide e i dettagli più evidenti. Con una GPU Adreno 830 e il supporto di un sistema di raffreddamento VC duale di 11480mm², il GT 7 Pro rimane fresco anche sotto pressione, evitando il throttling e garantendo sessioni di gioco senza interruzioni.

Interfaccia: realme UI 6.0

Il realme GT 7 Pro è il primo smartphone ad arrivare con la nuova realme UI 6.0, basata su Android 15. Questa interfaccia offre un design più fluido e una serie di nuove funzionalità che migliorano l’esperienza utente. Tra queste, troviamo Touch to Share, che permette di condividere contenuti in modo immediato con altri dispositivi realme, OPPO e OnePlus.

Realme ha anche introdotto nuove animazioni, icone e un sistema di notifiche più interattivo con Live Alerts, migliorando la reattività e la fluidità generale. La presenza di un sensore ultrasonico di impronte digitali consente uno sblocco rapido e preciso, anche con mani bagnate, rendendo il dispositivo estremamente versatile.

Conclusioni

Il realme GT 7 Pro è uno smartphone completo, in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti. Offre un design accattivante, un display di qualità superiore, prestazioni straordinarie, e una fotocamera versatile adatta anche alle situazioni più estreme. La combinazione di batteria a lunga durata e ricarica ultraveloce lo rende perfetto per chi necessita di un dispositivo sempre pronto all’uso.

Con il nuovo Snapdragon 8 Elite, realme riesce a sfidare anche i migliori competitor sul mercato, proponendo un dispositivo che unisce potenza, efficienza e innovazione. Per chi cerca il massimo sotto ogni punto di vista, il GT 7 Pro rappresenta senza dubbio una delle migliori opzioni disponibili nel 2024. Grazie ad una promo lancio su Amazon è possibile acquistarlo in versione 12 GB di RAM e 256GB di storage al prezzo di 799,99€ con caricabatterie ultrarapido da 120W invece di 999,99€.

realme GT 7 Pro: pregi

Prestazioni al top Solidità costruttiva e design sobrio ed elegante Ottimo comparto fotografico Presenza di un IR Blaster, il telecomando a infrarossi che consente di controllare tantissimi dispositivi In confezione c’è una cover protettiva in silicone di buona fattura



realme GT 7 Pro: difetti

Presenza di diverse app preinstallate che lo appesantiscono

Piuttosto pesante da tenere in mano a causa dei suoi 223 grammi

Mancanza del supporto alle eSIM