Recensione realme C67: design ricercato e buone foto a soli 159 euro

Il nuovo realme C67 si posiziona come un’opzione interessante nel segmento degli smartphone di fascia bassa, offrendo – almeno sulla carta – un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo. Oggi si trova in offerta a 159 euro su Amazon, una promozione di lancio molto interessante.

In questo articolo analizziamo pregi e difetti del nuovo smartphone realme.

Design e Display

Il design del Realme C67 si caratterizza per bordi piatti e un modulo ovale per la fotocamera che, tuttavia, sporge leggermente dalla superficie. La finitura opaca sul retro del telefono aiuta a ridurre le impronte digitali e i segni, mentre la texture satinata aggiunge un aspetto premium al dispositivo. In linea di massima, la qualità costruttiva è ottima e dà una sensazioni di solidità tipica di smartphone ben più costosi.

In confezione è presente una calssica cover protettiva in silicone trasperente e non mancano l’alimentatore da 33W SuperVOOC e il cavo di ricarica USB-C.

Questo C67 presenta un display IPS LCD da 6,72 pollici Full HD+ con un tasso di aggiornamento di 90Hz, offrendo colori vivaci e una buona luminosità, anche se con angoli di visione limitati. In linea di massima, ci troviamo di fronte ad un display sufficientemente buono ma chiaramente sotto la media. Su questa fascia di prezzo, la concorrenza propone soluzioni di qualità decisamente migliore, magari anche OLED.

Inoltre, il telefono è dotato di un altoparlante mono e di un sensore di impronte digitali sul lato destro per la sicurezza​​. C’è poi la tanto chiacchierata “dynamic island", un elemento grafico ripreso dagli utlimi modelli di iPhone e che interagisce molto bene con alcune funzioni dello smartphone, come meteo, timer, notifiche e altro.

Scheda Tecnica e Prestazioni

Il comparto tecnico è perfettamente in linea con la fascia di prezzo nella quale realme C67 viene posizionato. Il SoC Qualcomm Snapdragon 685, con processo produttivo a 6nm, punta tutto sull’efficienza energetica ma senza sacrificare particolarmente le prestazioni. La potenza di calcolo del chip è più che sufficiente per tutte le attività quotidiane, come la navigazione web, l’utilizzo dei social network e il mobile gaming.

In accoppiata al processore, abbiamo 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, più che sufficienti per mantenere fluido e reattivo lo smartphone. La prestazioni generali siano adeguate alla fascia di prezzo, adatte a chi cerca uno smartphone ben funzionante e fluido, anche installando tante applicazioni e giochi impegnativi.

Esiste anche una versione più economica di realme C67, con 6GM di RAM e 128GB di memoria interna, ma vi sconsigliamo di prenderlo in considerazione. A nostro avviso, non vale la pena sacrificare 2GB di RAM e dimezzare lo spazio di archiviazioine, per un risparmio effettivo di circa 40 euro. La configurazione da noi testata, con 8/256GB, è la più equilibrata e conveniente.

Foto e Video

Il realme C67 ha una configurazione fotografica un po’ diversa dal solito. Non manca un’ottica principale da ben 108MP f/1.8 ma, invece della solita cam ultra-grandangolare, c’è un sensore di profondità da 2MP dalla dubbia utilità.

L’elevato numero di megapixel del sensore principale, consente di effettuare uno zoom fino a 3X senza perdita di dettaglio. Questa funzione viene chiamata in-sensor zoom 3X. Scattando con questa configurazione, la perdita di dettaglio è oggettivamente poca e non è così evidente, consente di catturare immagini di qualità paragonabile alla modalità 1X.

In linea di massima, le foto scattate con questo realme C67 sono discrete, su questa fascia di prezzo è difficile trovare di meglio. La riproduzione dei colori è ottima, le immagini catturate appaiono nitide e i soggetti in primo piano sono ben scontornati. Meno bene la registrazione video, che vanta una buona stabilizzazione ma una una bassa qualità d’immagine.

Nel complesso il comparto foto e video di realme C67 si difende bene e risulta essere nella media degli smartphone di fascia bassa. Ormai lo sappiamo, per avere una qualità fotografica elevata, bisogna mettere mano al portafogli ed investire cifre decisamente maggiori.

Immagini

Autonomia e Ricarica

Il Realme C67 è dotato di una batteria da 5.000 mAh, che fornisce fino a due giorni di autonomia a seconda dell’uso. La ricarica rapida SuperVOOC da 33W è un punto di forza, consentendo di ricaricare il telefono fino al 50% in soli 29 minuti. Questo, insieme al sistema di protezione a cinque core per la ricarica, rende il dispositivo una scelta attraente per coloro che cercano una lunga durata della batteria con capacità di ricarica rapida​​.

In sintesi, il Realme C67 si distingue come uno smartphone bilanciato in termini di prezzo e funzionalità, rendendolo un’ottima scelta per gli utenti alla ricerca di buone prestazioni ad un prezzo popolare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.