Makibes X1 è un incisore laser che costa meno di 150€, molto meno se in sconto. Incuriositi dal prezzo, abbiamo deciso di testarne il potenziale e abbiamo raccolto le nostre opinioni in questa recensione.

Il mondo dell’incisione e il taglio laser ormai è aperto a chiunque desideri entrarci, per fortuna. Infatti, entrare in possesso di una macchina per questo tipo di lavori non richiede più esosi investimenti. Tuttavia, quando la somma richiesta per l’acquisto di una sistema con ampia superficie di lavoro e buona scheda tecnica, non arriva a 150€ sembra quasi troppo bello per essere vero. Il modello che abbiamo testato in questi giorni, in abbinata all’affidabile software Lightburn, si è rivelato una sorpresa: fa quello che promette ed è perfetto per chi si addentra per la prima volta in questo mondo e desidera contenere l’investimento.

Proprio per questo, prima ancora di raccontare il prodotto, è bene definire quanto costa. In questo momento, su GeekBuying è possibile acquistarlo a 129€ circa appena, approfittando di un’offerta a tempo limitato. Inoltre, le spedizioni sono anche veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Per approfittarne, è sufficiente completare al volo l’ordine, prima che la promozione finisca.

Recensione Makibes X1: tutti i dettagli

Il montaggio, il collegamento al PC e l’esperienza d’uso. Sono questi i punti da considerare in fase di valutazione di un prodotto che, con ogni probabilità, solleticherà l’attenzione di chi – come la sottoscritta – è nuova di questo interessante mondo. Infatti, si tratta di una macchina che fin da subito darà soddisfazioni, senza avere naturalmente la pretesa dell’utilizzo professionale.

Prima però, un po’ di dati tecnici. Il modulo laser a diodo, cuore pulsante di questo prodotto, è da 5,5W. La messa a fuoco (fissa) ha una precisione di 0,01mm ed è di facile gestione. La macchina è in grado di tagliare e incidere diversi materiali. Qualche esempio:

taglio: legno, acrilico, cartone, tessuto, bambù, cartone di plastica, pelle, spugna, ecc;

incisione: legno, acrilico, pelle, bambù, tessuto, carta, plastica, cartone, vetro, alluminio, acciaio inossidabile e non solo.

L’area di lavoro è di 41X40 centimetri, quindi particolarmente ampia, mentre la massima velocità di lavoro è di 8000mm/s. Libera scelta sul software da utilizzare. Si può decidere se sfruttare LaserGBRL (su PC Windows) oppure Lightburn, compatibile con PC Windows e MacOS. L’assorbimento energetico è di appena 50W.

Il montaggio

L’ho montata da sola in pochi minuti. Sembra facile perché lo è. In passato ho montato una stampante 3D e la differenza di difficoltà è abissale: assemblare Makibes X1 è incredibilmente semplice e in confezione ho trovato tutto l’occorrente. Non mi è servito attingere agli utensili della mia cassetta degli attrezzi per completare il lavoro.

Nella confezione, oltre ai componenti dell’incisore, c’è l’alimentatore, il cavo di collegamento al computer, un paio di occhiali di protezione, la scheda per la messa a fuoco, il modulo di protezione del laser e una cassettina con all’interno gli accessori per l’assemblaggio e la manutenzione.

Bada bene, in caso tu stia valutando l’acquisto, all’ingombro. Il telaio è grande, come già anticipato: 41 X 40 centimetri. Ti servirà dello spazio e bisognerà posizionarla in prossimità di una finestra, che dovrà essere sempre spalancata quando la macchina lavora, oppure dovrai dotarti un buon purificatore d’aria. Infatti, non è previsto un sistema di aspirazione dei fumi che si generano durante il taglio e l’incisione. In alternativa, come ho fatto io durante alcune prove, se disponi di un giardino o di un ampio balcone, puoi utilizzarlo all’esterno.

Una volta assemblato, l’idea che si ha è che il sistema sia solido e robusto. Non è instabile e i materiali di costruzione, prevalentemente il metallo, sono di ottima fattura. A questo punto, non rimane che abbinarlo al PC.

Il collegamento al computer

La cosa più importante è, prima ancora di effettuare il collegamento al PC, la scelta del software. Per i miei test, ho optato per Lightburn, più versatile e intuitivo (ma non gratuito, al netto dei 30 giorni di prova). In alternativa, ma solo per PC Windows, è possibile utilizzare LaserGBRL.

La connessione non potrebbe essere più facile, basta una porta USB. Dopodiché, è sufficiente abbinarlo al software e – se si è completamente neofiti – leggere qualche tutorial sull’utilizzo dell’applicativo scelto. In una manciata di minuti, sistemati gli aspetti tecnici, si è pronti a sperimentare.

L’esperienza d’uso

Probabilmente, proprio perché da neofita, la mia esperienza d’uso può essere molto preziosa. Immagino, infatti, che a questo prodotto si avvicinino dei principianti e a loro serve sapere se – con Makibes X1 – si possono avere delle soddisfazioni o si rischiano solo brutte delusioni.

Inizialmente, aiutandosi con i tantissimi tutorial presenti in rete, bisogna prendere confidenza con il software che si sceglie di utilizzare. Solo dopo poche ore di studio, padroneggiando un minimo Lightburn, ho iniziato ad avere le prime soddisfazioni. Ho imparato, lavorando ad esempio su diversi livelli, a creare un portachiavi tagliandone la forma e incidendo il motivo scelto. Partire da un pezzo di legno e arrivare, in pochi minuti, a una creazione finita mi ha da subito motivato. Ho testato la stampa sul metallo, che viene marcato correttamente, restituendo un output sorprendente.

Incredibilmente facile la messa a fuoco: si riceve in dotazione una scheda, delle dimensioni di una carta di credito, che va posizionata sopra la superficie da incidere o tagliare. Basta abbassare il modulo del laser, fino a quanto tocca la scheda stessa, e poi rimuoverla: non c’è da fare altro.

In un paio di giorni, presa confidenza con la macchina, è possibile iniziare a dare sfogo alla fantasia, dando vita ai propri progetti. La qualità dell’incisione è buona, imparando a trovare un buon equilibrio fra potenza del laser, numero di passaggi e velocità. Allo stesso modo, mi ha particolarmente sorpreso il taglio, che è pulito e preciso: dettaglio non scontato, considerando che si tratta di una macchina così economica.

Recensione Makibes X1: considerazioni finali

Questa recensione di Makibes X1 trasuda dall’inizio entusiasmo, me ne rendo conto. Il motivo è semplice: si tratta di un prodotto che, probabilmente, avevo sottovalutato, influenzata dal prezzo irrisorio.

Invece, l’incisore laser che mi è arrivato si è rivelato:

costruito con componenti di buona qualità ;

; facile da assemblare;

da realmente in grado di accompagnarmi nei più disparati progetti di fai da te.

La macchina perfetta per chi è deciso a entrare nel mondo del taglio e dell’incisione laser senza fare grandi investimenti: le piccole e grandi soddisfazioni sono garantite. Dunque, questo incisore laser economico è decisamente promosso.

Inoltre, in questo momento Makibes X1 è anche in sconto lampo su GeekBuying e l’acquisto si rivela ancora più interessante. Infatti, completando adesso l’ordine è possibile portarlo a casa a 129€ appena con spedizioni veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.