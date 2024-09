Recensione HUAWEI Watch GT5: il più completo per design, materiali, sport e salute

HUAWEI rinnova il proprio portfolio prodotti con un nuovo wearable della famiglia Watch GT. Il nuovo GT5 introduce un design ispirato agli orologi di lusso e alcune caratteristiche hardware e software che lo rendono – almeno sulla carta – uno degli smartphone più interessanti in commercio. Queste premesse rappresentano un’ottima base di partenza, ma il vero banco di prova è l’utilizzo quotidiano. Abbiamo avuto al polso Watch GT5 per ben 2 settimane e siamo pronti ad analizzare pregi e difetti nel dettaglio.

HUAWEI Watch GT5: uno smartwatch avanzato nel corpo di un orologio di lusso

Design e materiali

Il HUAWEI Watch GT5 rappresenta una perfetta combinazione di eleganza e robustezza. Il design si ispira alle linee raffinate della serie precedente, ma è stato ulteriormente migliorato. I materiali utilizzati sono di alta qualità: lega di titanio aerospaziale, ceramica nanocristallina e vetro zaffiro per i modelli Pro, mentre le versioni standard offrono acciaio inossidabile e fluoroelastomero. Questi materiali non solo conferiscono un aspetto premium, ma garantiscono anche una resistenza straordinaria alle condizioni più impegnative.

Il design ottagonale, ispirato ai modelli di orologi di lusso, dona al GT5 un aspetto sofisticato. Inoltre, è disponibile in diverse combinazioni di colori e cinturini, tra cui pelle, acciaio Milanese, fluoroelastomero e ceramica. Questa versatilità permette a ogni utente di trovare l’abbinamento perfetto per il proprio stile personale​.

Molto bella la cornice attorno al display, con numeri e tacche in stile cronografo. Sulla destra troviamo gli unici due tasti, un pulsante classico e personalizzabile e una ghiera che se cliccata ci riporta alla schermata home, mentre ruotandola ci consente di scorrere i menù e le notifiche senza utilizzare il touch. La ghiera è diventata ormai un tratto distintivo per gli smartwatch HUAWEI, c’è da dire che è davvero comoda e consente di utilizzare – parzialmente – il dispositivo anche con i guanti.

C’è un nuovo sistema di sgancio rapido del cinturino, rappresentato da un piccolo pulsante che attiva il meccanismo. Lo smontaggio è più facile rispetto alla solita levetta e non c’è pericolo che il cinturino si sganci per sbaglio.

Immagini

Tracciamento salute e sport

Una delle caratteristiche principali del HUAWEI Watch GT5 è il sistema di tracciamento della salute e dello sport, migliorato grazie alla tecnologia HUAWEI TruSense. Il nuovo sensore ottico garantisce una misurazione accurata della frequenza cardiaca, dell’ossigenazione del sangue e dei livelli di stress, utilizzando ben 12 canali per monitorare con precisione i parametri vitali​. C’è anche un sensore di calore, che monitora costantemente la temperatura cutanea e ti avvisa in caso di valori anomali.

Le misurazioni sono apparse in linea con i precedenti modelli, sempre precise e dettagliate. Accedendo all’app si possono consultare i grafici e le curve di cambiamento dei vari parametri, un sistema molto intuitivo ed efficace. Ogni tipo di misurazione può essere impostata in automatico o attivata manualmente dall’utente.

Per gli appassionati di sport, il GT5 integra funzionalità avanzate come il sistema di posizionamento HUAWEI Sunflower, che offre una precisione migliorata del 40% nel tracciamento dei percorsi. Supporta anche attività come corsa, ciclismo e golf, con funzioni specifiche come l’analisi della corsa e le mappe 3D per i golfisti. La versione Pro aggiunge persino la modalità immersione, con resistenza all’acqua fino a 40 metri​.

Le analisi dei progressi sportivi sono uno dei cavalli di battaglia del Watch GT5. Anche attività meno semplici da tracciare, come la corsa su tapis roulant, sono calcolate in maniera estremamente precisa ed affidabile e tramite l’app HUAWEI Health si può valutare il ritmo, l’andamento dei battiti e valutare accuratamente le proprie prestazioni sportive.

Non manca anche il monitoraggio del sonno, con un grafico dettagliato che evidenzia le varie fasi e dà una valutazione generale alla qualità del sonno. Il sistema riesce a controllare anche il respiro durante il sonno, rilevando eventuali episodi di apnea che causano una bassa qualità del sonno e risvegli continui durante la notte.

Chiaramene per sfruttare queste funzioni è necessario tenere al polso lo smartwatch durante la notte, cosa non semplice viste le dimensioni generose del nuovo GT5.

Messaggi e Chiamate al polso

Con HUAWEI Watch GT5 è possibile leggere le notifiche dal polso, scegliendo quali applicazioni abilitare e quali nascondere tramite l’app. All’arrivo di una notifica sulle app di messaggistica, possiamo rispondere rapidamente tramite un messaggio preimpostato (Si, Ok, Va bene, Sono in riunione etc…), con una emoji o scrivendo tramite la tastiera. Quest’ultimo metodo è chiaramente il meno comodo, ma in caso di emergenza è una possibilità in più che non guasta.

Anche le chiamate possono essere effettuate dallo smartwatch, sfruttando speaker e microfono integrati. La qualità è sufficientemente buona per rispondere al volo durante l’attività fisica o quando abbiamo lo smartphone lontano.

Quasi tutte queste funzioni smart sono disponibili sia su Android che su iOS, ma come al solito collegando il Watch ad iPhone si deve fare i conti con qualche limitazione. Il pairing con iPhone non consente di rispondere ai messaggi dal polso in nessun modo, neanche con emoji e parole preimpostate. Inoltre, dal menù notifiche dell’app HUAWEI Health non è possibile selezionare tutte le app installate, ma soltanto alcune, le altre sono tutte incluse in una singola voce “Altro". In molti casi, risulta quindi impossibile disattivare l’invio delle notifiche di una specifica app, una limitazione tutt’altro che trascurabile.

Immagini

Autonomia da paura

Come da tradizione per i Watch di HUAWEI, anche GT5 offre un’autonomia da primato. Una volta caricato al 100%, la batteria dura fino a 15 giorni e quasi ci si dimentica di avere al polso un dispositivo così avanzato, che prima o poi andrà ricaricato. Chiaramente, se si fa tanto sport e tante chiamate l’autonomia cala, ma non scende mai sotto i 7 giorni completi e questo è un fattore determinante per moltissimi utenti.

La ricarica avviene tramite l’apposita base ad induzione inclusa in confezione, ma è anche compatibile con la ricarica wireless Qi standard, quindi lo si può poggiare tranquillamente su una classica basetta da smartphone.

Prezzi e Conclusioni

Il HUAWEI Watch GT5 è disponibile in diverse varianti e fasce di prezzo, permettendo agli utenti di scegliere la versione più adatta alle loro esigenze. Ecco un riepilogo dei modelli principali:

Watch GT5 46mm : da 249€, disponibile in Black Fluoroelastomer, Brown Composite Leather, e Blue Woven.

: da 249€, disponibile in Black Fluoroelastomer, Brown Composite Leather, e Blue Woven. Watch GT5 41mm : da 249€, con opzioni come Black Fluoroelastomer, Blue Fluoroelastomer, White Composite Leather, e Gold Milanese.

: da 249€, con opzioni come Black Fluoroelastomer, Blue Fluoroelastomer, White Composite Leather, e Gold Milanese. Watch GT5 Pro 46mm : da 379€, con modelli in Black Fluoroelastomer e Titanium.

: da 379€, con modelli in Black Fluoroelastomer e Titanium. Watch GT5 Pro 42mm: da 449€, disponibile in White Fluoroelastomer e White Ceramic Titanium​

Acquistando il dispositivo entro il 31 ottobre, è possibile ottenere in omaggio le HUAWEI FreeBuds 5i e un cinturino aggiuntivo utilizzando il codice coupon AMKTGT5.

Il HUAWEI Watch GT5 si posiziona come uno degli smartwatch più completi sul mercato, grazie a un design elegante, materiali premium e funzionalità avanzate per lo sport e la salute. Con diverse varianti disponibili, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo che unisca stile e tecnologia all’avanguardia. La compatibilità sia con Android che con iOS rappresenta un vantaggio che solo HUAWEI e pochi altri brand possono vantare, per molti utenti questo può rappresentare un fattore determinante nella scelta di un orologio smart da tenere al polso.