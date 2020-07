Leggero ed equilibrato, reattivo e con tutto quanto serve per un’esperienza di qualità: se in un tablet non si cercano performance di livello business, Huawei MatePad 10.4 si candida sicuramente come una valida soluzione; se invece si ambisce a superare quel filo sottile tra la quotidianità e le performance, allora la scelta migliore è quella della versione Pro. Questione di aspettative, più che altro, perché una cosa va detta fin da subito: la nostra prova su questo MatePad 10.4 ha rivelato un’ottima esperienza d’uso, sicuramente all’altezza di gran parte delle utilità per cui un tablet viene solitamente acquistato ed utilizzato.

Ecco una disamina puntuale delle caratteristiche, così da poter capire – sulla base di ciò che ci si attende da un device di questo tipo (e di questo prezzo) – se il MatePad 10.4 possa essere o meno la migliore opzione da scegliere.

Huawei MatePad 10.4: prezzo e offerta

Huawei MatePad 10.4 nasce con prezzo pari a 329,90 euro in versione LTE e 279,90 euro in versione Wifi. Con 50 euro in più si passa però da 3 a 4 GB di RAM e da 32 a 64GB di memoria interna: una differenza sulla quale, secondo noi, vale assolutamente la pena investire al fine di evitare due possibili colli di bottiglia nell’esperienza d’uso finale.

Il prezzo di riferimento è pertanto quello della versioni con maggiori capacità: 379,90 euro in versione LTE e 329,90 euro in versione solo-Wifi. Attenzione ad una opportunità ulteriore: entro fine luglio è possibile risparmiare ben 129,90 euro sull’acquisto poiché in regalo v’è l’utile Huawei M Pencil Package, ossia il premiato pennino della casa cinese e la relativa estensione di ricarica, nonché una serie di plus quali spazio cloud di storage e altro ancora. L’offerta vale soltanto fino al 31 luglio, dunque l’opportunità è decisamente ghiotta se sfruttata immediatamente: dopo l’acquisto è sufficiente registrare il proprio dispositivo e ricevere così il pacchetto aggiuntivo. L’utilità del pennino è evidente in virtù dell’ottimo feedback in scrittura e nel prendere appunti, cosa che rende questo strumento utile in una molteplicità di occasioni trasformando il tablet in un vero strumento di produttività.

Huawei MatePad 10.4: la nostra prova

Attenzione, però: la differenza tra il MatePad ed il MatePad Pro non è così evidentemente come ci si potrebbe immaginare da prezzo e specifiche: il livellamento verso l’alto premia sicuramente le scelte di Huawei nella composizione di questo progetto, pur dovendo pagare il “minus” dell’assenza delle Google App che porta l’esperienza insistentemente verso il Web e verso uno store AppGallery sempre più ricco di soluzioni.

Sottile, elegante e trendy, il design minimale di HUAWEI MatePad è davvero una delizia per gli occhi. Il suo aspetto elegante, con una ricercata lavorazione e una splendida finitura opaca, trasmette una sensazione di fluidità e piacere al tatto. Con il suo design raffinato nel classico colore Midnight Grey, il tuo braccio destro nella vita quotidiana sarà anche l’accessorio ideale per il tuo stile.

Il modello che abbiamo in test ha a disposizione slot SIM per connettività LTE, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Il processore in dotazione è un HUAWEI Kirin 810: il device è basato su Android 10.0 con interfaccia EMUI 10.1.

HUAWEI Kirin 810 adotta un processore da 7nm e un’architettura NPU sviluppata da HUAWEI. Questo garantisce un’efficienza energetica e una capacità di calcolo straordinarie, grazie alle migliorate prestazioni dell’AI che assegna in modo intelligente la potenza di elaborazione necessaria. È inoltre dotato dell’architettura GPU Mali-G76 MC16, potenziata dalla tecnologia GPU-Turbo, che offre prestazioni sbalorditive anche con carichi intensivi e ti sostiene durante lo studio, il lavoro o il gioco.

245 mm di larghezza, 154mm di sviluppo sul lato breve e 7,35mm di spessore con una curvatura degli spigoli del tutto tipica del design Huawei. Lo schermo è un IPS Touchscreen 2K FullView (2000×1200) di ottima qualità, con luminosità da 470nit ben mascherato tra le cornici nere e sottili (7,9mm, rapporto screen-to-body che arriva all’84%) del dispositivo che ottimizzano tanto la visualizzazione dei contenuti quanto il design del tablet. 450 grammi il peso complessivo, decisamente ben bilanciato benché questo peso, su di un device di queste proporzioni e di queste dimensioni, non sia sempre agevole se si intende sorreggere il tablet con una sola mano. Quest’ultimo dettaglio non va sottovalutato alla luce del fatto che una apposita opzione consente una transizione intelligente da una modalità “tablet” ad una modalità “ebook” che ottimizza luce e colori per la lettura:

La nuova modalità eBook, che regola in modo intelligente il contrasto, la luminosità e la definizione, ti offre un’esperienza di lettura digitale più confortevole che mai, quasi come se sfogliassi dei libri cartacei. Nutri la tua mente mentre HUAWEI MatePad si prende cura dei tuoi occhi, grazie al display certificato TÜV Rheinland che riduce l’emissione di luce blu e ti invia preziosi promemoria per aiutarti a mantenere la postura corretta e la distanza dallo schermo più appropriata. Niente più lettura scomoda, anche quando fai le ore piccole.

Molto interessante è la disponibilità di quattro punti di output audio (HUAWEI Histen 6.0 Sound Effect), posizionati lungo i lati corti del tablet. Il punto forte sta nel fatto che durante una visualizzazione con schermo direzionato in orizzontale si può godere di un ottimo effetto stereo, ma occorre fare attenzione all’impugnatura poiché è molto facile che la mano occluda una delle fonti del suono in fase di impugnatura.

Per contro la visualizzazione con il tablet in verticale impone immagini sacrificate in una dimensione minore e un audio che restituisce un effetto di minor qualità. Insomma: è sufficiente adoperare le giuste accortezze, affidandosi magari ad un supporto ben strutturato, ed il tablet diventa un ottimo display per video, chiamate e produttività.

La fotocamera posteriore ha sensore da 8MP così come quella anteriore (ultra grandangolare) con risoluzione delle foto fino a 3264×2448 pixel. Su questo fronte occorre essere chiari: seppur si tratti di un buon sensore, forte della qualità fotografica che Huawei sa imprimere ai propri dispositivi, stiamo parlando di un profilo qualitativo tipico dei tablet e non certo all’altezza di quello che offrono gli smartphone. Detto questo, il MatePad 10.4 ha tutto quel che serve per videochiamate di qualità e tutte le altre utilità a cui può prestarsi un tablet (insomma: riprese di utilità e non di specifica qualità espressiva, nonostante le molte impostazioni di cui la fotocamera gode).

La batteria in dotazione ha una capacità pari a 7250 mAh: le prove effettuate hanno testimoniato una buona autonomia generale e comunque un apporto del tutto proporzionato per quello che può essere l’uso quotidiano di un tablet di questo tipo. Huawei promette nello specifico “fino a 12 ore di riproduzione video e fino a 7 ore di emozionanti giochi in 3D“, con ricarica al 16% nel giro di 30 minuti e ricarica completa entro 4 ore circa.

Come già sottolineato in occasione della recensione del MatePad Pro, è ottima la sensazione restituita dalla Huawei M Pencil: a dispetto di un feedback tattile “rigido” nell’appoggio allo schermo, la sensibilità è ottimale, la latenza restituisce una gradevolissima sensazione di scrittura “reale” ed il corpo del pennino è estremamente leggero. Mentre nel MatePad Pro è incluso un intelligente sistema di ricarica del pennino attraverso il semplice aggancio magnetico sul lato lungo del dispositivo, in questo modello la ricarica avviene tramite una estensione dedicata che viene collegata tramite cavetto USB-C. La ricarica è rapida e l’aggancio magnetico, ma chiaramente la soluzione “Pro” è più comoda e sicura, soprattutto in mobilità.

