I nuovi Huawei C 4i mi hanno incuriosito subito per un semplice motivo: si può pagare solo 89€ un paio di cuffiette dotate di cancellazione attiva del rumore, modalità “awareness” e grande autonomia energetica? Difficilmente ci avrei creduto, se alle spalle non ci fosse stato un brand come quello del colosso cinese, che in passato ha dimostrato in molte occasioni di saperci fare con gli auricolari senza fili, in ogni fascia di prezzo.

Bene, li ho messi sotto torchio per un po’ di giorni: eccoli nella mia recensione completa.

Huawei FreeBuds 4i: la recensione

Si, li ho potuti testare in rosso! In un periodo è già fin troppo grigio e monotono per tutti, ho voluto dare un tocco di colore al quotidiano, considerando che utilizzo ogni giorno gli auricolari per parlare al telefono e ascoltare musica.