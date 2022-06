Recensione cuffie OneOdio Studio HiFi: minima spesa, massima resa

Le cuffie OneOdio Studio HiFi, in questa specifica fascia di mercato, si distinguono per una qualità del suono che difficilmente saresti in grado di apprezzare su modelli della concorrenza proposti ad un prezzo così basso. Nessun problema di autonomia, trattandosi di cuffie cablate che potrai utilizzare sempre e dovunque: basterà indossarle per godere al meglio delle playlist musicali che abitualmente ascolti, beneficiando anche di una costruzione che assicura il massimo comfort. Fatte le dovute premesse, approfondiamo le caratteristiche di queste interessanti cuffie consigliate per audiofili alle prime armi e non solo.

Cuffie OneOdio Studio HiFi: contenuto della confezione

In maniera del tutto opposta rispetto alle scelte messe in pratica da altre aziende negli ultimi anni, OneOdio fornisce tutto ciò di cui potresti aver bisogno:

All’interno della confezione troviamo chiaramente le cuffie, avvolte da una sacca in ecopelle molto gradevole al tatto che ne facilita di gran lunga il trasporto. Rispondono all’appello anche il cavo jack da 6.35 mm a 3.5 mm (per l’utilizzo con tv, computer, smartphone, tablet o altri apparecchi elettronici e con annesso microfono e pulsante per gestire musica e telefonate) ed il cavo jack da 3.5 mm a 6.35 mm (nel caso in cui volessi collegare le cuffie ad un amplificatore, un piano, una chitarra ed altro ancora). Non manca la relativa manualistica, per comprendere al massimo funzionalità e possibilità di utilizzo delle cuffie.

Cuffie OneOdio Studio HiFi: design e costruzione

Le cuffie OneOdio Studio HiFi assicurano un’estrema comodità una volta indossate: un vero piacere, sia a livello di comfort e sia per qualità sonora. Un design fresco e moderno che non fa rimpiangere modelli più blasonati, con linee morbide e dettagli cromatici per nulla scontati. Da sottolineare un angolo di inclinazione pari a 15°, con i morbidi padiglioni che si adattano in modo naturale alla forma delle orecchie.

Perfetta stabilità e massimo isolamento acustico, in modo da garantire una soddisfacente fruizione dei brani musicali senza le fastidiose interferenze dei rumori esterni. L’archetto imbottito con cotone memory-protein può essere regolato in base alla lunghezza desiderata. Quanto appena detto si traduce in ore ed ore di ascolto senza percepire la benché minima stanchezza.

Cuffie OneOdio Studio HiFi: qualità del suono

Veniamo ora al punto cardine, analizzando nel dettaglio il flusso audio che le cuffie OneOdio Studio HiFi sono in grado di generare. La riproduzione è di ottimo livello, con tonalità alte cristalline e bassi corposi. Merito del lavoro svolto dai nuovi driver al neodimio da 50 mm e del diaframma in seta di elevata qualità: la frequenza del suono può essere estesa a 40 kHz.

Nessuna distorsione anche a volume sostenuto: ogni strumento musicale risulta ben distinguibile, sia rispetto alla voce e sia rispetto alle strumentazioni utilizzate per quello specifico brano. Resa incredibile anche con i contenuti in formato lossless: tutto viene percepito in modo naturale e fedele, scongiurando la tipica sensazione di un “ascolto artefatto” che generalmente caratterizza altri modelli di cuffie proposte nella medesima fascia di prezzo.

Cuffie OneOdio Studio HiFi: prezzo e considerazioni finali

Ad un prezzo di appena 36,99 euro su Amazon e sul sito ufficiale, le cuffie OneOdio Studio HiFi rappresentano un prodotto da tenere in seria considerazione. Per caratteristiche tecniche e qualità del suono, è davvero difficile trovare di meglio volgendo lo sguardo alle proposte dei competitor. Come detto, questa unità può essere considerata un’apripista che chiunque voglia interfacciarsi al mondo dell’audio in alta risoluzione. Cuffie adatte per la fruizione di qualunque brano musicale, dal techno alla musica classica, fino ad arrivare al rock ed all’hip hop.

Promuoviamo a pieni voti le cuffie OneOdio Studio HiFi che, ad un prezzo così contenuto, mettono a disposizione degli utenti tutta una serie di vantaggi per nulla scontati e, cosa più importante: suonano da paura.

