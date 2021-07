L'RMX3881 – che dovrebbe essere il nome in codice del Realme X9 Pro – è apparso sull'ente di certificazione cinese TENAA con specifiche e immagini annesse.

Realme X9 Pro su TENAA

Avvistato di recente su MIIT con uno schermo da 6,5″, una batteria da 4.880 mAh, Android 11 e supporto 5G, l'atteso Realme X9 Pro è apparso anche su TENAA.

L'ente cinese conferma le specifiche rivelate dal MIIT, rivelando inoltre che il pannello è di tipo LCD con risoluzione FullHD+. Sotto il cofano, l'X9 Pro – stando alla certificazione – nasconde un processore octa-core da 2,4 GHz, associato a 4/6/8 GB di RAM e 64/128/256 GB di memoria interna. Il telefono, stando alle indicazioni, verrà fornito anche di uno slot per le schede di memoria per l'espansione dello storage interno.

L'X9 Pro dovrebbe essere caratterizzato da una selfie-camera da 16 MP, mentre l'isola della fotocamera sul retro prevede ben quattro sensori quattro cerchi. Tuttavia, l'apparizione su TENAA racconta una cosa diversa: lo smartphone dovrebbe ospitare sul postriore solo tre fotocamere, una principale da 48 MP a due da 2 MP (probabilmente macro e profondità).

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, il terminale di Realme avrà uno spessore di 8,8 mm, peserà 191 grammi, conterà su un lettore di impronte digitali montato lateralmente per l'autenticazione biometrica e avrà almeno due opzioni di colore: viola e blu.

Per quanto riguarda la data di lancio, al momento non sono emersi dettagli; tuttavia, dal momento che l'X9 Pro ha ottenuto la certificazione TENAA, la presentazione ufficiale del dispositivo non dovrebbe essere molto lontana.

