Hai bisogno di un nuovo smartphone? Realme X3 Super Zoom è in offerta su Amazon a soli 351,97€. Il ribasso del 30% si traduce in uno sconto effettivo di 148,02€ che rende l’acquisto un affare.

Le spedizioni sono gratuite in tutta Italia, ma operate a partire da 4 o 5 giorni dall’ordine.

Realme X3 Super Zoom: lo specifiche di questo smartphone

Il design lineare ed elegante rende Realme X3 Super Zoom uno smartphone difficile da non notare. Nella sua colorazione Blu, la scocca regala dei giochi di luce interessanti e accattivanti.

Montante un display ultra fluido a 120 Hz FHD+ e con ampiezza di 6,6 pollici, lo smartphone rende l’esperienza visiva immersiva. Le sue cornici ultra sottili, inoltre, consentono una visione ampia dei contenuti.

Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 855+ che viene abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, le prestazioni sono scattanti, fulminee e potenti. È possibile utilizzare il device con numerose applicazioni aperte in background e non sentirne la latenza.

Spicca il comparto fotografico che vanta quattro fotocamere diverse. La lente principale è da 64 megapixel e sono presenti anche un obiettivo da 8 Megapixel per fotografie macro e due tipologie di zoom: 5x Optical Zoom e 60x Super Zoom.

Ammontano a 32, invece, o megapixel della fotocamera frontale dedicata ai selfie.

Degna di nota è anche la batteria da 4200mAh che assicura una resa quotidiana e viene abbinata alla ricarica rapida DartCharge da 30 W. In appena 55 minuti l’autonomia si ripristina al 100%.

Tra le altre features, infine, ricordiamo l’altoparlante Dolby Atmos, il GPS, il riconoscimento facciale e l’impronta digitale.

Puoi acquistare Realme X3 Super Zoom a soli 351,97€ su Amazon nella colorazione Glacier Blue. Acquistalo oggi e ricevilo in 4/5 giorni dal momento dell’ordine. Le spedizioni sono gratuite per i membri Prime e per chi effettua il primo acquisto sul sito. Lo smartphone, in conclusione, è idoneo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone