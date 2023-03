Realme Watch 3 torna a brillare con le Offerte di Primavera Amazon

Il realme Watch 3 si presenta con un ampio display LCD, una sensoristica completa e una batteria che consente di utilizzare lo smartwatch fino a 7 giorni. Un’altra chicca del dispositivo indossabile di realme è la possibilità – per la prima volta su uno smartwatch realme – di effettuare le chiamate. Oggi lo puoi acquistare a 52,99 euro anziché 69,99 euro, grazie al 24% di sconto delle Offerte di Primavera Amazon.

Realme Watch 3 in sconto del 24% su Amazon

Rispetto all’ultima generazione di smartwatch realme, il Watch 3 si fa subito notare per il suo display da 1,8 pollici, grazie al quale può oggi vantare un rapporto schermo-cornice pari al 67,5%, per un impatto visivo più significativo e maggiore spazio per i contenuti. L’altra grande novità è l’introduzione delle chiamate al polso. Stavolta Realme ha scelto di fare le cose in grande, integrando il modulo Bluetooth 5.3 e un avanzato algoritmo di cancellazione del rumore basato sull’intelligenza artificiale per eliminare il rumore di sottofondo. Ami il fitness? Scegli allore tra oltre 110 modalità di sport, mantenendo sempre il controllo sulla frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e il livello di stress. E fai tutto questo con la tranquillità di avere al polso un orologio la cui batteria dura fino a 7 giorni.

Se sei alla ricerca di uno smartwatch completo intorno ai 50 euro, con un bel display, una batteria dalla lunga durata e la possibilità di effettuare le telefonate, il realme Watch 3 rappresenta ad oggi una delle pochissime soluzioni disponibili sul mercato. Approfitta delle Offerte di Primavera Amazon per risparmiare 17 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

