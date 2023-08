Realme Watch 2: lo smartwatch completo a soli 22€

Se stai cercando uno smartwatch definitivo, ma allo stesso tempo economico, acquista il Realme Watch 2, tuo su eBay a soli 21,99 euro, invece di 54,99 euro (prezzo di listino). Completo di tutto, è il dispositivo che tutti vorrebbero. Senza rinunciare a tutte le funzionalità che ti aspetti da un orologio di ultima generazione, garantisce un risparmio pazzesco. In questo momento è il miglior best buy di sempre. Tra l’altro con consegna gratuita inclusa.

Il display luminoso ad alta risoluzione da 1,4 pollici è estremamente nitido. Sollevando il polso riattivi subito lo schermo. Leggero 38 grammi, è lo smartwatch che tutti sognano, perfetto per essere indossato a lungo in qualsiasi occasione. Scegli un look diverso ogni volta che vuoi. Da oggi si può grazie agli oltre 100 quadranti personalizzati animati e personalizzabili. Con 90 Modalità Sport incluse ottieni dati accurati durante i tuoi allenamenti.

Realme Watch 2: dimenticati di ricaricarlo

Con un Realme Watch 2 al polso hai lo smartwatch giusto per tutto quello che ti serve: una vita comoda, smart e in buona salute. Senza pensieri, lo tieni al polso per ben 12 giorni senza doverlo ricaricare grazie alla sua potente batteria di lunga durata. Sempre con te, lo porti anche sotto la doccia, in piscina o al mare perché impermeabile all’acqua con grado IP68. Tra l’altro puoi anche gestisci tutti i dispositivi AloT di Realme direttamente dal tuo polso.

Ma non è finita qui. Infatti, i suoi potenti sensori, collocati sul retro della cassa, forniscono costantemente informazioni aggiornate sul tuo stato di salute. Monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca, monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, monitoraggio del sonno e tantissime altre funzionalità tutte per te. Acquistalo subito su eBay a soli 21,99 euro, invece di 54,99 euro (prezzo di listino).

