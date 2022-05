Realme vola in Europa: è il migliore brand nel Q1

È proprio il caso di dirlo: durante il Q1 del 2022 Realme si conferma ancora una volta come l’unica azienda in Europa in grado di stravolgere il mercato a proprio vantaggio siglando una crescita a 3 cifre mentre tutti gli altri big del settore perdono terreno.

È questo quello che emerge dall’ultimo rapporto pubblicato da Canalys relativo al mercato mobile europeo durante il primo trimestre del 2022: prendendo in esame le cinque aziende più importanti del mercato, solo il colosso cinese è stato in grado di chiudere il Q1 con il +177% di crescita posizionandosi nella top 4.

Durante il Q1 del 2022 Realme è stato l’unico brand a crescere in Europa

Italia, Spagna, Francia e Germania sono i Paesi in cui Realme ha registrato una forte e importante performance durante tutto l’anno raggiungendo una crescita rispettivamente pari al +352%, +223%, +443% e + 2809%. Lo stesso si può dire anche in Europa Centrale e Occidentale dove il brand si è piazzato nella top 4 e in Polonia dove ha addirittura soffiato il terzo posto ad Apple, un evento che sembrava quasi impossibile da immaginare qualche anno fa.

Senza ombra di dubbio la compagnia deve una fase così importante di crescita alla sua ottima strategia commerciale che vede il lancio di device di design con caratteristiche molto interessanti e un prezzo estremamente aggressivo. Ne sono un esempio la gamma Realme 9 in offerta su Amazon a un prezzo molto vantaggioso ma anche l’introduzione della serie Realme GT 2 o del modello Realme GT Neo 3 con la ricarica più veloce al mondo.

La compagnia è fiduciosa che la serie Realme 9 e la serie GT Neo 3 daranno lo slancio necessario al brand per crescere in maniera più organica arrivando a conquistare posizioni ancora più alte in Europa: è ormai chiaro che Realme ha come obiettivo il primo posto della classifica.

