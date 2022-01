Realme V23 si affaccia in rete: nuovo medio gamma all'orizzonte?

Mentre vengono svelate interessanti novità circa le probabili specifiche leak di Realme 9 Pro+ e la compagnia annuncia la strategia “All in 5G” per la nuova serie Realme 9 Pro, il colosso cinese sembra impegnato nel rilascio dello smartphone Realme V23 che in queste ore ha ricevuto la certificazione 3C e lo pone quindi in fase di rilascio imminente.

Ecco le specifiche leak di Realme V23

Realme V23 viene indicato dall'ente 3C con il codice prodotto “RMX3475”, lo stesso che qualche giorno fa era stato erroneamente attribuito al modello Realme V25. Le indicazioni sul device indicano che verrà commercializzato con un caricabatterie da 33 W e sarà probabilmente il successore naturale dello smartphone Realme V13 dello scorso anno.

Secondo la certificazione TENAA, Realme V23 dovrebbe montare un display LCD da 6.58 pollici a risoluzione Full HD+ con fotocamera frontale di tipo punch hole da 16 MP e una fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 64 MP, un sensore macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Sotto la scocca sarà presente un processore octa-core da 2.2 GHz che, secondo le ultime speculazioni, potrebbe essere un SoC Qualcomm Snapdragon serie 6 – forse si tratta dello stesso Snapdragon 695 in arrivo su Realme 9 Pro.

Il device è atteso con 6/8/12 GB di RAM e 128/256 GB di spazio interno, Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0, una batteria da 5000 mAh e tre differenti colorazioni: Dark Day, Peak Blue e Aurora.