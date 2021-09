Un telefono Realme con display avente risoluzione 2K e ricarica da 125 W sembra essere in lavorazione presso l'azienda. Cosa sappiamo in merito?

Realme: un flagship premium sta arrivando

Il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo è noto per i suoi prodotti economici e di fascia media. Ma ultimamente l'azienda si è concentrata anche sulla categoria premium. Secondo le ultime informazioni, il sub brand di OPPO e OnePlus ha appena suggerito che arriverà un super flagship con caratteristich elevatissime.

Secondo Digital Chat Station, un affidabile leaker cinese, Realme lancerà il suo primo smartphone con display 2K il prossimo anno. Si dice anche che questo dispositivo sia dotato di una ricarica rapida da oltre 100 W.

Poiché la soluzione di ricarica più veloce del gruppo OPPO è da ben 125 W, il prossimo telefono del marchio cinese probabilmente godrà di tale supporto. La versione realme di questa fast charge cablata si chiama UltraDART da 125 W, mentre l'iterazione originale OPPO è nota come ricarica flash da 125 W.

OnePlus deve ancora annunciare la sua invece. Ma prevediamo che il marchio utilizzerà questa soluzione nel prossimo futuro poiché Xiaomi è già pronta a mostrare al mondo la sua ricarica rapida da 120 W nei mercati globali con la serie Xiaomi 11T.

Inoltre, in uno dei commenti nel suo post, il leakster ha anche suggerito che Realme sta testando un nuovo pannello. In altre parole, il display con risoluzione 2K sul suo prossimo smartphone premium non sarà preso in prestito dai vecchi modelli di OPPO e OnePlus, ma sarà un'unità tutta nuova.

Se questi dettagli dovessero rivelarsi veritieri, lo smartphone di punta del marchio del 2022 competerà con la serie OPPO Find X di nuova generazione e con i device super premium di OnePlus.

Cosa ne pensate dell'ingresso di Realme nel segmento dei flagship? Fatecelo sapere.

OPPO

Smartphone