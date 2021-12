Realme UI 3.0: ecco quali sono gli smartphone non supportati

Quali sono gli smartphone Realme non compatibili con la Realme UI 3.0? A seguito del rilascio di Android 12 durante l'evento di presentazione di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, molti OEM hanno iniziato a svelare quali device saranno compatibili con l'arrivo del nuovo OS di Google. Realme, con la Realme UI 3.0, è attualmente impegnata nello sviluppo della nuova personalizzazione basata su Android 12.

La lista degli smartphone non supportati dalla Realme UI 3.0

Purtroppo, come spesso capita, non tutti gli smartphone realizzati dal colosso cinese sono compatibili con Android 12. Spesso i requisiti di sistema non combaciano con quelli elencati da Google, o in un alcuni casi l'azienda ritiene che l'esperienza utente peggiorerebbe con l'arrivo del nuovo OS – un po' il motivo che ha spinto Nokia a non rilasciare l'update di Android 11 per Nokia 9 PureView.

Ecco le lista degli smartphone Realme che non sono supportati dalla Realme UI 3.0:

Realme X2 Pro

Realme X2

Realme XT

Realme X

Realme C11 2021

Realme C20

Realme C12

Realme C3

Realme C3i

Realme Narzo 10

Realme Narzo 10A

Realme 3 Pro

Realme 5 Pro

Realme Q

Realme Q Youth Edition

Ci teniamo a precisare che la lista soprastante non è da considerarsi definitiva: è possibile che il colosso cinese ritorni sui suoi passi e renda disponibile la Realme UI 3.0 per alcuni di questi smartphone.

