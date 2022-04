Realme cresce ai danni di Xiaomi e Samsung, tutti i dati

L’arrivo della nuova serie Realme Q5 e l’incredibile punteggio raggiunto da Realme GT Neo 3 su DxOMark per via della ricarica rapida da 150W, rappresentano solo uno dei tanti tasselli che descrivono un’azienda che ormai non teme il confronto con i big di sempre (Apple, Samsung, Xiaomi) ma anzi mira ad eroderne il market share grazie a una strepitosa crescita in India nel Q1 2022 ai danni di Samsung e Xiaomi.

Infatti, in base agli ultimi dati pubblicati da Canalys in relazione al market share degli smartphone durante il Q1 del 2022, possiamo notare come il colosso cinese sia stato l’unico ad avere raggiunto un punteggio di crescita positivo (+40% YoY) che gli ha permesso di balzare al terzo posto tra i maggiori produttori di smartphone.

Realme parte alla conquista dell’India con una strepitosa crescita nel Q1 2022

Dati alla mano, l’azienda è passata da 4.3 milioni di smartphone venuti nel Q1 2021 a 6 milioni durante il Q1 2022 e dal 12% al 16% di market share: un risultato ben oltre le aspettative degli analisti che sottolinea ancora una volta l’ottima strategia commerciale di Realme. Non si può certo dire la stessa cosa di Xiaomi e Samsung, anche se il colosso sudcoreano lascia sul campo solo il 2% rispetto al Q1 dell’anno scorso.

Xiaomi è senza ombra di dubbio la compagnia che paga i problemi legati alla catena di assemblaggio e forse anche a un interesse delle nuove generazioni verso brand del calibro di Realme. L’azienda per il 24% di crescita rispetto il Q1 2021 e crollano anche le vendite dei suoi smartphone che passano da 10.5 milioni nel Q1 2021 a 8 milioni del Q1 2022.

Riuscirà Realme a mantenere il momentum di crescita ai danni degli altri big?