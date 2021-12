Realme: smartphone con sconti fino a 120 euro in occasione del Natale

A partire da oggi, giovedì 9 dicembre, potrai acquistare a prezzo scontato un’ampia selezione di smartphone Realme di ultima generazione: le offerte natalizie, valide fino al 26 dicembre, includono il flagship killer Realme GT, l’elegante GT Master Edition e l’ultimo arrivato GT NEO 2.

Natale in anticipo per i più prestigiosi smartphone Realme

Partiamo con Realme GT NEO 2, la cui configurazione prevede 128GB o 256GB di storage d'archiviazione ed 8GB oppure 12GB di memoria RAM. Il dispositivo potrà essere acquistato tenendo conto dei rispettivi prezzi pari a 389 euro (anziché 499 euro) e 449 euro (invece di 549 euro).

Veniamo ora a Realme GT Master Edition. Anche in questo caso è prevista una doppia configurazione di memoria, con 128GB o 256GB di ROM abbinati a 6GB oppure 8GB di RAM. I prezzi scontati ammontano a 349 euro (non più 399 euro) e 289 euro (piuttosto che 349 euro).

Terminiamo in bellezza con l'ultimo, ma non meno importante, Realme GT. Unica configurazione prevista in questo caso, con 256GB di memoria interna e 12GB di memoria RAM. Il prezzo d'acquisto scende a 479 euro (ben 120 euro in meno rispetto ai 599 euro iniziali).

Per maggiori dettagli, visita il sito web ufficiale e lo store Amazon dedicato.