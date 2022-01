Realme GT Neo 3: è il futuro medio gamma di riferimento?

Con tutta probabilità Realme sta già lavorando al successore dell'ottimo Realme GT Neo2, e in queste ore un inedito leak svela le probabili specifiche tecniche di Realme GT Neo3. Da quel che possiamo vedere, è molto probabile che l'azienda cinese abbia intenzione di aggredire la fascia medio-alta del mercato con un device completo e dal design accattivante.

Le specifiche leak di Realme GT Neo3 svelano un device molto completo

Con molta probabilità Realme GT Neo3 sarà costituito da un pannello OLED Samsung E4 da 6.62 pollici con fotocamera punch hole e frequenza di aggiornamento a 120 Hz; non è chiaro se il display faccia affidamento alla tecnologia LTPO 2.0, ma è probabile che tale specifica rimarrà esclusiva solo della fascia alta. Sul retro è atteso un sistema fotografico triplo costituito da un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, un sensore ultra grandangolare Samsung ISOCELL JN1 da 50 MP e un sensore macro/di profondità da 2 MP.

Per quanto riguarda il processore, invece, con ogni probabilità Realme GT Neo3 ruoterà attorno al SoC MediaTek Dimensity 8000, mentre per quanto riguarda la batteria si parla di un modulo da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W. Purtroppo il leak non ci dà modo di scoprire alcune caratteristiche importanti come la tipologia della RAM e dello spazio di archiviazione, ma è molto probabile che tali aspetti verranno svelati nel corso delle prossime settimane da nuovi leak.