Il misterioso Realme RMX3261 ha ricevuto la certificazione FCC: ecco le specifiche principali del dispositivo.

Realme RMX3261: nuovi dettagli

Le specifiche principali del Realme RMX3261 sono emerse con la certificazione FCC appena ricevuta ed includono una batteria da 4.880 mAh, il sistema operativo Android 11 e la connettività 4G LTE.

Sebbene il nome con il quale il terminale arriverà in commercio resti un mistero, le certificazioni ricevute ci suggeriscono che il lancio potrebbe essere vicino.

Ma cosa ci dobbiamo attendere dal nuovo telefono targato Realme? Innanzitutto, come si può evincere dall'immagine di seguito, l'RMX3261 potrebbe ospitare un modulo fotografico quadrato sul retro composto da tre obiettivi e un flash LED.

Posteriormente dovrebbero essere ubicati anche il sensore per le impronte digitali e il logo dell'azienda cinese, mentre la parte anteriore presenterebbe un notch a goccia per ospitare la selfie-cam e una cornice inferiore di dimensioni considerevoli. Il pulsante di accensione e i bilancieri del volume – stando all'immagine – si troverebbero sulla sinistra del telefono, mentre il vassoio della SIM con una doppia nano-SIM e uno slot per schede microSD è posizionato sulla sinistra.

L'elenco FCC mostra anche il Realme RMX3261 godrà di una cella da 4.880 mAh (probabilmente commercializzata come 5.000 mAh) ed eseguirà Android 11, probabilmente con Realme UI 2.0.

A giudicare dall'aspetto, il device potrebbe avere una struttura in policarbonato e un prezzo conveniente. Il design presente su FCC suggerisce, infatti, che il Realme RMX3261 potrebbe essere un telefono entry-level della serie Realme C. Non ci resta che attendere per avere maggiori informazioni, soprattutto sul nome commerciale, del presunto prossimo smartphone di fascia bassa della società cinese.

realme

Smartphone