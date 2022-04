Realme Q5, Geekbench svela gli ultimi dettagli prima del lancio

A distanza di poche ore dalla presentazione di Realme Q5i, una sorta di Realme 9i anche più economico e focalizzato al mercato cinese, Geekbench rivela alcune caratteristiche essenziali del modello Realme Q5.

Atteso al lancio in Cina durante la giornata di domani assieme al modello Realme Q5 Pro, il device era già stato “pizzicato” anche sul database TENAA.

Geekbench svela gli ultimi dettagli su Realme Q5

Il passaggio da Geekbench vede la presenza del modello RMX3478 con processore octa core da 2.21 GHz che fa chiaramente riferimento al processore Qualcomm Snapdragon 695 5G; i punteggi riscontrabili sulla famosa piattaforma di benchmark raggiungono valori pari a 690 e 2038, rispettivamente relativi ai test in single core e multi core.

Per quanto riguarda il resto della composizione hardware, il modello scovato su Geekbench vedeva la presenza di 8 GB di RAM e di Android 12 con la Realme UI 3.0.

Scheda tecnica (RUMOR)

Per adesso le specifiche certe e confermate di Realme Q5 parlano di un device costituito dal processore Qualcomm Snapdragon 695 5G e una batteria da 4890 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 65W. Entrando all’interno dei confini speculativi, lo smartphone dovrebbe arrivare con un display LCD da 6.58 pollici a risoluzione Full HD+, sensore di sblocco fisico integrato nel tasto di accensione e jack audio da 3.5 mm.

Sul retro il modulo fotografico dovrebbe montare una fotocamera principale da 50 MP, una secondaria da 2 MP per gli scatti macro e un’altra sempre da 2 MP per gli scatti di profondità. Il processore Qualcomm dovrebbe arrivare accompagnato da 6/8/12 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 2.1, mentre come sistema operativo è ormai certo che ci sarà Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.