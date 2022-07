Realme Pad: tablet di design con display SPLENDIDO a prezzo WOW (-20%)

Hai la necessità di acquistare un tablet bello e con un design premium senza spendere un capitale? La risposta alle tue richieste ha un solo nome: Realme Pad in offerta su Amazon con lo sconto del 20% che lo fa crollare al prezzo più economico di sempre.

Infatti, ad appena 233€, il tablet del colosso cinese rappresenta una delle migliori soluzioni del momento per il mondo dei tablet: lo puoi utilizzare per navigare in rete, chattare, giocare, lavorare, studiare o semplicemente per svagarti.

Realme Pad crolla del 20% su Amazon: fai tu il tablet più popolare del momento

Realizzato con un bel telaio unibody in alluminio che gli conferisce resistenza e leggerezza, il tablet di Realme monta un bellissimo display da 10.4 pollici ad altissima risoluzione: è perfetto per guardare i contenuti multimediali come foto e video ed è anche una gioia per gli occhi durante l’utilizzo delle applicazioni di cui hai bisogno.

Sotto la scocca trova posto un potente processore octa core di ultima generazione in grado di avviare tutte le app in un istante, anche le più pesanti, mentre la batteria da 7100 mAh ti assicura un giorno intero di autonomia per darti la libertà di uscire di casa senza caricatore senza temere di restare a secco a metà giornata.

A questo prezzo non puoi desiderare di meglio: il tablet di Realme non solo dispone di un bel design dal forte sapore premium, ma ha tutto l’occorrente per soddisfare tutte le tue esigenze da ogni punto di vista. Mettilo subito nel carrello fintanto che puoi acquistarlo su Amazon con il 20% di sconto: a questo prezzo è senza ombra di dubbio una delle soluzioni più appaganti che puoi prendere in considerazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.