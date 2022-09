Realme Pad, tablet bello ed economico a prezzo REGALATO (solo su eBay)

L’offerta eBay di oggi ti permette di mettere le mani sul bellissimo tablet di fascia media Realme Pad dandoti la possibilità di pagarlo una fesseria, ma solo se fai in fretta e utilizzi uno specifico codice coupon che puoi trovare in calce alla news. Infatti, solo per pochissimi giorni hai la possibilità di risparmiare ben 40€ sul prezzo di listino del tablet e acquistarlo ad appena 231€.

Nonostante il prezzo estremamente conveniente ed economico, il tablet di Realme ha tutte le carte in regola per rispondere a tutte le tue personali esigenze: è perfetto per navigare in rete, chattare con i tuoi amici, studiare, affiancarlo al computer principale, guardare le serie TV, giocare e molto altro.

Realme Pad crolla di prezzo su eBay con un particolare codice coupon

A questo prezzo puoi stringere tra le mani un device realizzato con un telaio di altissimo livello che abbraccia un ottimo display da 10.4 pollici ad altissima risoluzione 2K. Guarda tutte le serie TV che vuoi grazie alla sua ottima calibrazione dei colori, mentre il potente processore octa core è sempre al tuo fianco per darti modo di avviare in un baleno tutte le applicazioni di cui hai bisogno.

Buona anche la batteria da ben 7100 mAh con un’autonomia di lunghissima durata, così come la riproduzione audio ad alta risoluzione grazie alla presenza di ben quattro speaker con supporto Dolby.

Cosa te ne pare di questa offerta? Solo se lo acquisti adesso su eBay puoi avere l’opportunità di riceverlo a casa in pochissimo tempo sfruttando uno speciale codice coupon che ti permette di risparmiare 40€ sul prezzo ufficiale di vendita. Infatti, se utilizzi il codice coupon “SETT22”, hai la possibilità di acquistare Realme Pad al prezzo più conveniente del web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.