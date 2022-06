Realme Pad, tablet BELLO e potente ad appena 159€ (solo su eBay)

Hai la necessità di acquistare un dispositivo secondario come un tablet da affiancare al computer principale e non vuoi spendere tanto? Nessun problema: l’ottimo Realme Pad è disponibile su eBay a un prezzo incredibilmente economico per un device che ha tutto l’occorrente per assicurarti una buona esperienza di utilizzo in ogni situazione.

Infatti, ad appena 159€, il tablet di Realme rappresenta il punto di riferimento della fascia economica per un numero sempre maggiore di utenti alla ricerca del classico dispositivo con un rapporto qualità/prezzo impareggiabile.

Realme Pad precipita a un nuovo record su eBay: prendi al volo questa occasione

Non farti ingannare dal prezzo molto economico, Realme Pad ha dalla sua un design dal forte sapore premium con un telaio unibody in alluminio che ti garantisce leggerezza e robustezza. A poco più di 150 euro hai l’occasione di mettere le mani su un tablet munito di un bel display da 10.4 pollici ad altissima risoluzione con una buona luminosità e con un’ottima calibrazione dei colori, mentre sotto il cofano il processore octa core di MediaTek ti permette di utilizzare anche le applicazioni più pesanti senza alcun tipo di complicazioni.

Uno degli aspetti più importanti del tablet e su cui dovresti prestare attenzione è anche la batteria da 7100 mAh con supporto alla ricarica rapida; il modulo ti permette di sfruttare il tablet per un giorno intero senza mai lasciarti sul più bello, nemmeno durante l’utilizzo delle applicazioni più esigenti. Inoltre, grazie allo spessore di appena 6.9 mm, puoi portare Realme Pad sempre con te anche in una borsa o in un piccolo zainetto.

Prendi al volo questa occasione e metti subito nel carrello l’ottimo tablet economico di Realme prima che l’offerta si esaurisca. A questo prezzo rappresenta un’occasione più unica che rara per mettere le mani su un device con un buon design e una scheda tecnica più che valida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.