Realme Pad ha appena ottenuto la certificazione EEC. Questo significa che il suo lancio potrebbe essere molto più vicino del previsto.

Realme Pad: cosa sappiamo del primo tablet dell'azienda?

Il Realme Book (Slim) verrà lanciato il 18 agosto in Cina e India e sarà il primo laptop dell'azienda. Rapporti passati hanno rivelato che la società stesse lavorando anche sul suo primo tablet chiamato “Realme Pad”. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali sull'evento di lancio di questo prodotto, il suo arrivo non sembra essere lontano. Di recente, è stato avvistato presso il sito di certificazione IMDA di Singapore e ora ha ricevuto l'approvazione dalla Commissione economica eurasiatica (CEE).

Il presunto Realme Pad è apparso con il numero di modello RMP2103 presso il sito di certificazione EEC (via). L'elenco CEE non contiene informazioni sulle specifiche del dispositivo. Per ricordare, una variante dello stesso dispositivo con numero di modello RMP2102 è stata avvistata all'IMDA a luglio.

Specifiche e caratteristiche del Realme Pad (RUMOR)

Rapporti passati hanno rivelato che il device misurerà 246,1 x 155,8 x 6,8 mm e ospiterà uno schermo da 10,4 pollici. Mentre si dice che il suddetto tabelt sia alimentato da una batteria da 7.100 mAh, non ci sono parole sul suo processore di bordo.

Il modello base del tablet offrirà agli utenti 6 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione nativo. Si dice che questo possa arrivare solo nelle edizioni Wi-Fi e Wi-Fi + LTE. Sul comparto fotografico invece, sappiamo che potrebbe essere dotato di una main camera posteriore da 8 megapixel abilitata per l'autofocus, mentre la parte anteriore potrebbe ospitare un sensore a fuoco fisso da 8 megapixel.

Il terminale dovrebbe arrivare con un telaio in alluminio. I suoi rendering trapelati hanno rivelato che potrebbe essere disponibile in due colorazioni: oro e grigio. Le immagini hanno anche rivelato che potrebbe presentare uno slot di archiviazione per uno stilo capacitivo, uno slot per schede microSD e una porta USB-C.

