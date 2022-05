Realme Pad Mini in Italia: dove trovarlo su Amazon (link diretto)

Il nuovissimo Realme Pad Mini sbarca finalmente anche in Italia e si potrà acquistare anche su Amazon con una speciale promozione. Dovrai essere veloce però per per accaparrartelo in sconto, a partire dal 17 maggio.

Ecco perché, adesso che ho scovato i link diretti per l’acquisto, ho pensato di segnalarteli. In questo modo, potrai segnarteli e essere fra i primi ad accaparrarti il nuovo tablet compatto a gran prezzo.

Realme Pad Mini: dove trovarlo su Amazon Italia

Prima di segnalarti i link, ti riassumo la promozione ufficiale:

realme Pad Mini sarà disponibile dal 17 al 24 maggio al prezzo promozionale di €159,99 anziché €179,99 nella versione WIFI, 3 GB + 32 GB, al prezzo promozionale di €179,99 anziché €199,99 nella versione WIFI, 4 GB + 64 GB e al prezzo promozionale di €199,99 anziché €229,99 nella versione LTE, 4 GB + 64 GB.

Ecco dove trovare le diverse versioni su Amazon:

Attualmente, i pulsanti potrebbero non mostrarti la pagina dell’inserzione, proprio perché te li sto segnalando in anticipo. A partire dal 17 maggio, potrai approfittarne e accaparrati da Amazon il tuo nuovo Realme Pad Mini in promozione e in diverse versioni.

