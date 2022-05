Realme Pad Mini è il tablet PERFETTO: promo lancio a 159€ su Amazon

Con l’estate alle porte, compare il bisogno. L’idea di prendere un tablet – che possa servire per guardare un film, giocare, fare un giro sui social oppure lavorare – è sicuramente interessante. Strizzando l’occhio al budget può risultate complicato scegliere un buon modello, che però non abbia un prezzo elevato. Per questo, la promo di lancio di Realme Pad Mini è un’occasione d’oro. Arriva al momento giusto e ti permette di portare a casa un dispositivo compatto, con ampio display da 8,7″ e tutte le prestazioni che ti servono.

Lo prendi a 159,99€ (invece di 179,99€) nell’edizione WiFi con 3 GB di RAM e 32GB di spazio di archiviazione. Oppure, a 179,99€ (invece di 229,99€) per la versione con 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. Si tratta di una promozione limitata, che puoi trovare esclusivamente su Amazon. Per ogni taglio di memoria, ci sono due colorazioni e non solo: allo stesso prezzo, puoi prendere addirittura l’edizione LTE. Ecco tutte le opzioni:

Tutti i modelli sono in pronta consegna, con spedizioni rapide e gratis per gli abbonati ai servizi Prime. Realme Pad Mini è il tablet perfetto, con la sua ampia batteria e le sue interessanti prestazioni, per chi cerca un ottimo dispositivo, ma ha un budget da rispettare. Non perdere l’eccellente occasione Amazon del momento, durerà pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.