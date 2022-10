Realme Pad mini: a QUESTO PREZZO è il tablet DA COMPRARE

La nuova offerta Amazon dedicata al Realme Pad mini è davvero impedibile. Il tablet compatto con sistema operativo Android viene proposto in sconto da Amazon permettendo a tutti gli utenti alla ricerca di un dispositivo di questa categoria di poter contare su di un prodotto completo e, soprattutto, molto conveniente.

Grazie allo sconto applicato da Amazon, infatti, il Realme Pad mini è disponibile a 169,99 euro invece che 199,99 euro. L’offerta in questione riguarda il modello con 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage con supporto Wi-Fi, probabilmente la versione più equilibrata per prezzo e prestazioni del tablet.

Il Realme Pad mini è disponibile anche in una variante con 3 GB di RAM e 32 GB di storage ma, con il prezzo della nuova offerta Amazon, la scelta per chi cerca un tablet da meno di 200 euro non può che andare sulla variante 4/64 GB disponibile, inoltre, a 189,99 euro anche con supporto LTE.

Realme Pad mini: il tablet compatto da compare a meno di 200 euro grazie alla nuova offerta Amazon

Disponibile sul mercato da alcuni mesi, il Realme Pad mini è un tablet Android compatto, ideale per i più piccoli, anche per lo studio, o come supporto per l’intrattenimento domestico. Il tablet presenta un display da 8,7 pollici con risoluzione di 1340 x 800 pixel. A gestire il funzionamento del dispositivo troviamo il processore Unisoc T616, un’ottima scelta per la fascia di prezzo.

Il tablet integra anche una batteria da 6.400 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W. Nonostante la buona capienza della batteria, il tablet è sottile (con uno spessore di 7,6 mm) e anche molto leggero (372 grammi). Tra le specifiche troviamo anche una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una fotocamera anteriore da 5 Megapixel che supporta anche il riconoscimento facciale.

Grazie alla nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Realme Pad mini 4/64 GB a 169,99 euro invece che 199,99 euro oppure a 189,99 euro scegliendo la variante che aggiunge il supporto LTE. Tutte e due le versioni sono vendute direttamente da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.