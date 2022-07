Realme Pad LTE a prezzo BOMBA su eBay

Non ci sono dubbi sul fatto che avere un tablet è davvero comodo. In totale portabilità non solo puoi vedere i tuoi film o serie TV preferiti su uno schermo molto più ampio rispetto a uno smartphone, ma hai anche la possibilità di gestire email, documenti e tanto altro con uno strumento comodo come un laptop, ma molto più portatile, proprio come Realme Pad.

Questo tablet, disponibile a un prezzo bomba su eBay a soli 169,90 euro, invece di 279,90 euro, è davvero eccezionale. A un costo decisamente contenuto hai a disposizione tutto quello che cerchi da un tablet di ultima generazione, anzi molto di più. Infatti, nella sua versione LTE, potrai inserire una SIM dati ed essere pienamente indipendente da qualsiasi rete WiFi.

Con il suo processore MediaTek Helio G80 avrai accesso a una macchina davvero eccezionale. Velocità e fluidità ti stupiranno, oltre al fatto che tutto ti sembrerà molto più facile da utilizzare grazie all’ecosistema realizzato ad hoc da Realme che rende il sistema operativo Android adatto a un tablet, fatto proprio su misura.

Realme Pad LTE: 10,4 pollici di puro godimento

Su eBay trovi il Realme Pad LTE a soli 169,90 euro. Con meno di 200 euro porti a casa un tablet decisamente vincente. Grazie ai suoi 10,4 pollici, il display ti regala una visione immersiva mai vista prima in un dispositivo di questa fascia di prezzo. Il rapporto qualità-prezzo è davvero superlativo.

Lasciati coinvolgere fino in fondo da questo device dalle caratteristiche interessanti. Ultra sottile, lo potrai portare sempre con te senza problemi. Inoltre, a supportare la tua voglia di portabilità c’è una mega batteria da 7.100 mAh. E, come se non bastasse, con la fotocamera ultra-grandangolare potrai scattare foto mozzafiato.

Non perdere tempo e precipitati su eBay. Acquista il Realme Pad LTE a soli 169,90 euro, invece di 279,90 euro. Fai l’affare del giorno e non lasciarti scappare questa opportunità. Pagando con PayPal potrai anche dividere l’importo in 3 rate senza dover fornire alcuna garanzia al mini finanziamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.