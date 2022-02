Realme Pad: la BESTIA 2K a prezzo sgretolato su Amazon (193€)

Realme Pad, l'eccezionale tablet con ampio pannello da 10,4″ dotato di risoluzione 2K, adesso lo prendi a prezzo speciale da Amazon. Potente, dotato di ben 4 speaker e di interfaccia utente ottimizzata per produttività e intrattenimento, a questo prezzo è un ottimo affare.

Completa l'ordine rapidamente per accaparrartelo a 193€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, ma la disponibilità è super limitata.

Realme Pad a prezzo assurdo su Amazon: premium a poco

Uno dei più recenti fiori all'occhiello del brand. Un dispositivo leggero e versatile, che non manca di diventare un eccezionale alleato per produttività, intrattenimento, svago, gaming e non solo.

Dalla sua, uno speciale pannello da 10,4″ con risoluzione 2K, per un'esperienza visiva unica, supportata dalla presenza di ben 4 speaker audio compatibili con lo standard Dolby Atmos.

Tutto quello che ti serve, sempre a disposizione grazie al sistema operativo Android, supportato dall'interfaccia utente realme UI, ottimizzata proprio per questo tablet.

Il suo cuore pulsante è il potente processore MediaTek Helio G80, affiancato – per questa versione da 4GB di RAM e 64GB di storage interno. L'autonomia energetica è un altro importante punto di forza di questo device: sotto la scocca, una batteria da 7100 mAh. Oltre la singola giornata di utilizzo, senza dover ricorrere alla ricarica.

Affidati a lui per l'utilizzo in qualsiasi contesto: che si tratti di navigare su Internet sul divano di casa oppure di lavorare in mobilità, nessun problema. Grazie al sistema di fotocamere (una anteriore e una posteriore), potrai sfruttarlo anche per eccellenti videochiamate, ovunque ti trovi e con il software che preferisci.

L'eccellente Realme Pad – a questo prezzo – è il prodotto premium che cercavi. Approfitta dello sconto Amazon del momento e prendi quanto di meglio ci sia sotto la soglia dei 200€: completa l'ordine al volo per accaparrartelo a 193€ circa appena.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però, la disponibilità è limitata.