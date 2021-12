Realme Pad in sconto su eBay: usa il codice SEGRETO

Una bomba di tablet e la vita sì che diventa più semplice.

Ti basta accogliere Realme Pad nella tua quotidianità per capire che di errori non è hai commessi e che invece hai fatto estremamente bene a investire in questo modello piuttosto che in un altro assai più costoso. Come mai? Beh perché non ti fa mancare nulla ed è geniale!

Grazie alla favoloso promozione in corso su eBay te lo porti a casa con un per ribasso del 10% pagandolo appena 215,10€. Come devi fare? Semplicemente al momento del checkout inserisci il codice “PIT10PERTE”. Così facendo lo riceverai a casa in pochissimo tempo grazie a GLS Servizio Espresso Nazionale e senza alcun costo aggiuntivo.

Realme Pad: tutto quello che devi scoprire

Acquistare un tablet può diventare un'impresa. La domanda che sicuramente ti sarai fatto è “spendo tanto o poco?”.

Ad ogni fascia di prezzo corrispondono diverse possibilità, in ogni caso è sempre semplice trovare sul mercato dispositivi che sono tanto fumo e niente arrosto.

Se sei qui un po' è perché ti fidi di me e io ti ringrazio. Per questo motivo quando ti dico che Realme Pad ne vale effettivamente la pena, lo credo realmente. Questo dispositivo è moderno, ultraslim e già dal punto di vista estetico non ti delude affatto.

A suo vantaggio ha:

un display da 10,4 pollici con risoluzione 2k WUXGA+;

WUXGA+; un processore MediaTek Helio sviluppato per il gaming;

sviluppato per il quattro altoparlanti Dolby Atmos per non rinunciare a un audio spettacolare;

per non rinunciare a un audio spettacolare; Una fotocamera da ben 8 megapixel così non rinunci a nulla;

i servizi Google integrati.

In più ti devo avvisare: anche in termini di autonomia è una bomba visto e considerata la capacità della batteria che supera i 7000mAh e si alimenta con ricarica rapida da 18W.

Insomma, cosa stai aspettando? Inserisci subito il codice sconto “PIT10PERTE” e fai questo Realme Pad tuo con soli 215,10€ su eBay. Le spedizioni sono rapidissime e gratuite.