Realme Pad in sconto di ben 90€ su eBay!

Stai cercando un tablet perfetto per lavorare o studiare, ecco l’offerta perfetta per te! Approfitta ora dello sconto del 35% su eBay sul Realme Pad, un’occasione unica per coloro che cercano un tablet di alta qualità a un prezzo conveniente. Il Realme Pad offre un’esperienza di intrattenimento e produttività straordinaria, con un design elegante e prestazioni potenti.

Tablet Realme Pad a soli 259,99€ su eBay!

Il Realme Pad presenta uno schermo da 10,4″ con ottima risoluzione e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, che offre immagini nitide e dettagliate per godere appieno di film, video, giochi e altro ancora. Il rapporto schermo-corpo elevato garantisce un’esperienza visiva coinvolgente senza cornici fastidiose.Alimentato dal processore MediaTek Helio G80 Octa-core e supportato da 4 GB di RAM, il Realme Pad offre prestazioni fluide e reattive per multitasking senza problemi e un’esperienza di navigazione fluida. Con una capacità di archiviazione interna di 64 GB, c’è abbondanza di spazio per salvare file, app, foto e molto altro ancora.

Il Realme Pad è dotato di una batteria da 7100 mAh che offre un’autonomia eccezionale, consentendo di utilizzare il tablet per lunghe sessioni di lavoro o divertimento senza doversi preoccupare di ricaricarlo frequentemente. Inoltre, supporta la ricarica rapida da 18 W per un riavvio veloce quando la batteria si esaurisce. Per quanto riguarda il software, il Realme Pad esegue Android 11 con la skin Realme UI, che offre un’interfaccia utente pulita e intuitiva e una serie di funzionalità aggiuntive per migliorare l’esperienza d’uso. Con accesso al Google Play Store, è possibile scaricare e installare una vasta gamma di app, giochi, e contenuti per personalizzare il proprio tablet secondo le proprie esigenze.

Inoltre, il Realme Pad offre una connettività completa, inclusa la connessione Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0 e porte USB Type-C per un collegamento facile e veloce ad altri dispositivi e accessori. Con un design sottile e leggero, è comodo da trasportare ovunque tu vada, garantendo la massima portabilità e comodità.

Non perdere l’opportunità di acquistare il Realme Pad a un prezzo ridotto su eBay e goditi un tablet di alta qualità che offre prestazioni affidabili, un design elegante e una vasta gamma di funzionalità per soddisfare tutte le tue esigenze di intrattenimento e produttività.