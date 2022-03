realme Pad in OFFERTA su Amazon a 187€

Il nuovo realme Pad si trova in offerta su Amazon a 187€, con uno sconto di circa 11 euro rispetto al prezzo di listino per la variante con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Questo tablet Android rappresenta una tra le migliori scelte per rapporto qualità/prezzo, con un fantastico display da 10.4 pollici in risoluzione 2K QHD e ben 4 speaker stereo certificati Dolby Atmos. Il design moderno e lo spessore ridotto dei bordi dello schermo, consentono a realme Pad di guadagnare lo scettro di miglior tablet Android intorno ai 200 euro, a questo prezzo è impensabile lasciarselo scappare.

Perfetto per studiare, lavorare e intrattenersi, il device offre prestazioni adeguate e un'autonomia di diversi giorni con una sola carica, grazie all'ampia batteria da 7.100 mAh. A muovere il tutto c'è l'ottimo MediaTek Helio G80, SoC octa-core affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. C'è anche una versione maggiorata da 6/128 GB, che costa circa 50 euro in più.

È online anche la nostra recensione completa del nuovo dispositivo del brand cinese, vi invitiamo a leggerla per maggiori informazioni: Recensione realme Pad

Oggi l'ottimo realme Pad è disponibile all'acquisto in offerta su Amazon a 187€, un gran prezzo per un tablet versatile e votato alla fruizione di contenuti multimediali. La spedizione è gratuita per i clienti Prime, con consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.