Realme Pad: in offerta a QUESTO PREZZO è il tablet economico da prendere (6/128 GB)

Trovare un buon tablet a meno di 200 euro può essere una vera e propria impresa ma, con quest’offerta Amazon, è ora possibile scegliere il modello giusto: il Realme Pad 6/128 GB, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 183 euro. Si tratta di un’ottima occasione per acquistare un tablet completo e con una spesa contenuta. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo (è anche possibile ottenere uno sconto extra con le offerte di Amazon Seconda mano).

Realme Pad: a questo prezzo è un best buy

Il Realme Pad è un ottimo tablet economico, con tutte le carte in regola per garantire prestazioni ottime in tutti i principali contesti di utilizzo. Tra le specifiche c’è un display 2K da 10,4 pollici a cui si affianca il processore MediaTek Helio G80.

Il tablet viene proposto con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che con una batteria da 7.100 mAh. Da segnalare anche un sistema Quad Speaker per un comparto audio di fascia superiore. Il Realme Pad viene proposto con supporto Wi-Fi.

La scocca è in metallo, con uno spessore ridotto di 6,9 mm e un look da modello premium. Questo tablet, quindi, ha tutto quello che serve, in rapporto al prezzo, per garantire ottime prestazioni, rappresentando un acquisto sicuramente vantaggioso.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme Pad 6/128 GB al prezzo scontato di 183 euro. Si tratta di un’offerta ottima: a questo prezzo, infatti, il tablet non ha rivali, considerando specifiche tecniche e dimensioni. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto.

