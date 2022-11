Realme Pad, il RE dei tablet ECONOMICI si svende su eBay (175€)

Inutile girarci intorno: se sei alla ricerca di un tablet Android economico, non devi assolutamente farti scappare questa offerta di eBay sull’ottimo Realme Pad. Infatti, in occasione dei Cyber edays, il colosso dell’eCommerce ti mette a disposizione il device a un prezzo davvero scontato: appena 175€ con consegna rapida e completamente gratuita.

Realizzato con materiali di buon livello che vedono l’impiego di una singola scocca in alluminio, proprio come i tablet di fascia alta di Apple e Samsung, il device del colosso cinese è pronto a soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Prezzo sconcertante su eBay per il tablet economico Realme Pad

Se il design sorprende per qualità dei materiali impiegati, non è assolutamente da meno il validissimo pannello da 10.4 pollici ad altissima risoluzione; è l’unico tablet che in questa fascia di prezzo si spinge fino al 2K, una risoluzione perfetta per guardare contenuti video a risoluzione massima.

Sotto il cofano non può che trovare posto un processore octa core di MediaTek con tanta RAM a disposizione per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno, mentre la batteria da 7100 mAh sfrutta la tecnologia di ricarica rapida per offrirti tante ore di utilizzo a fronte di appena 20 minuti di carica.

Non sei soddisfatto? Nessun problema: Realme Pad monta un sistema audio sorprende che vede l’impiego di ben quattro speaker con tecnologia Dolby per un’esperienza di ascolto che ti lascerà senza parole con bassi profondi, avvolgente e una eccellente equalizzazione.

Insomma, cos’altro stai aspettando? Prendi al volo questa offerta di eBay che ti dà la possibilità di ricevere direttamente a casa e senza spese di spedizioni il super tablet economico di Realme.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.