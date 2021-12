Realme Pad: il MOSTRO è su Amazon ed è subito in sconto a 199€

Il bellissimo e potente Realme Pad arriva finalmente su Amazon. Un tablet completo, con ottima scheda tecnica, batteria enorme e adesso anche in gran sconto. L'edizione con 4GB di RAM e 64GB di storage interno la porti a casa a 199,99€ appena invece di 249€. A gran prezzo anche la versione 6/128GB: solo 249,99€. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Realme Pad è su Amazon: prezzo super, prestazioni top

Un prodotto pensato per essere bravo a fare tutto. Nel suo elegante guscio, è nascosto il potente processore processore MediaTek Helio G80, supportato da 4/6GB di spazio di archiviazione e 64/128GB di storage interno.

Un ampio display da 10,4″, con risoluzione 2K, perfetto per tutte le attività che ti servono: studio, lavoro, gaming o intrattenimento. Questo gioiellino, ultra leggero, non avrà problemi a diventare il tuo compagno fidato grazie anche all'interfaccia utente Realme UI, che personalizza il sistema operativo Android in modo da permetterti di ottenere il massimo dal tuo tablet.

Per rendere l'esperienza d'uso ancora più intensa e coinvolgente, ci sono ben 4 speaker audio con supporto al Dolby Atmos: un audio stereo con volume alto e chiaro. L'autonomia energetica è da fuori classe grazie alla super batteria da 7100 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Insomma, un tablet al quale manca niente, che ti permetterà di sentirti libero di compiere qualsiasi attività senza alcun limite di prestazioni. In occasione del lancio su Amazon, Realme Pad è in gran sconto: solo 199,99€ per il modello con 4/64GB e 249,99€ per l'edizione 6/128GB. Scegli la tua versione preferita e completa rapidamente l'ordine: spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.