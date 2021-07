Realme ha un grande successo nel mercato degli smartphone e vuole sempre più espandere il proprio business. Intende penetrare con i suoi prodotti in diversi segmenti e sta costruendo ora il suo ecosistema. Presto, la sua gamma di dispositivi vedrà l'introduzione di un nuovo laptop e del suo primo tablet. Oggi abbiamo scoperto nuove indiscrezioni relative a quest'ultimo prodotto.

Realme Pad: cosa sappiamo finora?

Le specifiche del Realme Pad sono trapelate, indicando che sarà un tablet sottile ed elegante racchiuso in una custodia di alluminio. Le dimensioni del dispositivo saranno 246,1×155,8×6,8 mm. Avrà 6 GB di RAM e un'unità flash da 64 GB con la possibilità di espanderla mediante le schede di memoria. Il nuovo prodotto avrà una batteria ricaricabile da 7100 mAh.

Il tablet dovrebbe offrire un display da 10,4 pollici e una porta USB Type-C. Non conosciamo il tipo di matrice, ma, molto probabilmente, sarà un pannello IPS. A giudicare da quanto emerso, il device disporrà di una singola fotocamera posteriore. Possiamo presumere che vedremo due versioni del Realme Pad: una avante il supporto al modulo LTE e una priva di ciò.

Per quanto riguarda il processore, non è chiaro sapere su quale chip sarà in uso. Ma si ipotizza il prezzo di lancio: 309 dollari. Quando verrà svelato il prodotto ancora non lo sappiamo, ma arriverà sicuramente entro la fine dell'anno corrente.

A giugno, l'azienda cinese ha annunciato anche il debutto del suo primo laptop, il Realme Book. Ora 91mobiles in collaborazione con @OnLeaks ha pubblicato rendering di alta qualità del dispositivo.

Il laptop è apparso nelle immagini in varie colorazioni. È stato riferito che il dispositivo entrerà nel mercato commerciale in quattro versioni: blu (Real Blue), grigio (Real Grey), albicocca (Real Apricot) e rosso (Real Red).

Si noti che il laptop adotterà un design simile a quello del MacBook Air: corpo sottile e display circondato da cornici strette. In una delle parti laterali si possono vedere due porte USB di tipo C, mentre nell'altra un connettore USB di tipo A e un jack audio standard da 3,5 mm.

Secondo alcune indiscrezioni, sarà basato su un processore Intel Core di undicesima generazione. Il pannello sarà di 14 pollici e verrà fornito con Windows 10, anche se riceverò l'aggiornamento a Windows 11.

