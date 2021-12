Realme non si ferma: sta arrivando un altro tablet

Un altro tablet Realme Pad pare che sia in lavorazione presso la compagnia; è appena stato avvistato all'interno del portale di Geekbench.

Cosa sappiamo del nuovo Realme Pad?

Il sub brand di OPPO sta ora lavorando per portare un'altra offerta di tablet sul mercato dopo aver rilasciato il Realme Pad nel settembre di quest'anno. Un nuovo modello è stato individuato sul sito Web del database Geekbench e sono state rivelate alcune delle sue specifiche chiave. A giudicare dal sito, il nuovo prodotto sembra essere ancora più conveniente dell'ultimo modello.

Come puoi vedere nello screenshot qui sopra (condiviso grazie al portale di 91mobiles), il nuovo Pad ha un numero di modello RMP2105 ed è arrivato sul database solo ieri; questo indica un lancio imminente. Il suo punteggio single-core è di 363 mentre il punteggio multi-core è 1330.

L'elenco di Geekbench rivela ulteriormente alcune specifiche a partire dall'utilizzo di un processore octa-core Unisoc. 6 di questi hanno un clock a 1,82 GHz e i restanti 2 sono un po' più veloci a 1,95 GHz. Il chip è stato abbinato a 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Questi bit dimostrano che il nuovo tablet sarà ancora più conveniente rispetto al modello rilasciato in precedenza: quello infatti, era dotato di un processore MediaTek Helio G80 più potente.

Infine, l'elenco conferma che Realme Pad RMP2105 si avvierà con Android 11, il che è piuttosto deludente considerando che più dispositivi di vari OEM sono già stati aggiornati ad Android 12.

A parte questo, non si sa nient'altro sul tablet in arrivo. Intanto, vi segnaliamo che il modello precedente è in vendita su Amazon a soli 197,26€.